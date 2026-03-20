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    La primera gran decisión de Natalia Duco: ratifica la candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    La ministra del Deporte abrió una inesperada polémica al poner en duda la postulación chilena por motivos económicos. Sin embargo, logró convencer a Hacienda y este viernes la ratificará junto al Presidente Kast en La Moneda.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Natalia Duco enfrenta su primera gran definición. Luis Quinteros/Aton

    Un inesperado dilema abrió este miércoles la ministra del Deporte Natalia Duco en su primera actividad pública desde que asumió el cargo. La exlanzadora de bala sorprendió poniendo en duda la candidatura de Santiago a organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, donde la postulación nacional se encuentra entre las tres finalistas.

    La declaración de la secretaria de Estado se dio tras un emotivo discurso efectuado durante el sorteo del Mundial Sub 17 de vóleibol femenino, que se celebrará en Chile entre 6 y el 16 de agosto, donde recordó que los dos momentos más emotivos de su carrera fue cuando compitió en los Juegos Odesur de 2014 y en los Panamericanos de 2023, ambas citas realizadas en el país.

    “Estamos haciendo los ajustes, la decisión no está tomada. Para que sepan realmente, no está tomada. Apenas se tome, lo vamos a comunicar de manera inmediata porque sabemos la urgencia y las consecuencias”, avisó.

    Este anuncio lo realizó en medio de la instrucción del Ministerio de Hacienda, que encabeza Jorge Quiroz, de recortar un 3% del presupuesto para hacer frente al diagnóstico de la nuevas autoridades de una presunta “emergencia económica”.

    En ese sentido, los tiempos se acaban porque este viernes 20 de marzo, a las 12.00, expira el plazo para enviar al Comité Olímpico Internacional las garantías estatales para la cita que recibirá a los mejores deportistas entre 14 y 18 años en 2030. Sin duda, es un día relevante para el deporte chileno.

    De todas maneras, Duco mantiene el optimismo y apuesta por nuevas fórmulas. “Esta situación significa innovar en el deporte cómo se financia y yo creo mucho en el poder de la alianza público-privada y en tratar de buscar nuevas soluciones. Yo creo que tenemos que buscar nuevas alianzas, tenemos que buscar nuevas soluciones y no quedarnos con un no como respuesta".

    En este sentido, la misma postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud tiene componentes que involucran a la empresa privada, tal como en Santiago 2023, para la construcción de la Villa Panamericana en Cerrillos.

    Desde el COCh, la entidad que debe llevar adelante la candidatura con el respaldo estatal, las conversaciones entre su timonel Miguel Ángel Mujica y la ministra Duco y su equipo se han sucedido diariamente. La postura de la nueva autoridad, desde un comienzo, fue proclive a continuar con la candidatura. Por eso, fue tan sorpresivo que pusiera en duda el proceso.

    El miércoles fue un día particularmente tenso, pues estuvo en jaque la postulación. Sin embargo, este jueves la comunicación fue más intensa, pues desde el Mindep solicitaron al COCh nuevos antecedentes y documentos para enviárselos a Hacienda y así evaluar la situación. Finalmente, Duco logró convencer al equipo económico y este viernes, a las 9.00, anunciará la postulación junto al Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

    La determinación favorable es un espaldarazo clave, pues Santiago es favorita frente a las otras ciudades, ya que Asunción es sede de los Juegos Panamericanos de 2031 y es poco probable que pueda sostener dos eventos de gran envergadura, mientras que Bangkok tiene como gran contra las tensiones fronterizas entre Tailandia y Camboya, que desencadenaron en un conflicto bélico en 2025.

    El rechazar, en tanto, hubiese abierto un flanco complejo en las relaciones con el COCh y los deportistas, lo que habría significaría un difícil comienzo en su gestión.

    Oferta sustentable

    La infraestructura de los Juegos Panamericanos permite que Santiago ofrezca el 100% de las sedes existentes o temporales, además de un conjunto urbano y otro costero para los deportistas, lo que significa un importante ahorro. También está el compromiso estatal adoptado por el gobierno anterior de financiar el 70% del presupuesto de los Juegos Olímpicos de la Juventud y garantizar la Villa Olímpica, recinto que se está construyendo en Cerrillos, a un costado de la Villa Panamericana, que hoy tiene un uso habitacional.

    El nuevo complejo tendrá 1.400 departamentos y 5.800 camas, con una inversión de US$ 132 millones, de los cuales un 70% provendrá de capitales públicos (que incluye el terreno) y el restante 30% de capitales privados. Si se ejemplica en el contexto actual equivale a menos de una semana de lo que se destina al cuestionado Mepco.

    Con las dudas despejadas, el fuerte de la inversión recién se vería reflejado en la Ley de Presupuestos de 2029, donde principalmente se destinarían recursos para el levantamiento de la infraestructura temporal de la propuesta y el capital humano que supone organizar una cita de esta magnitud que, de todas formas, no sería inaugurada por la administración de José Antonio Kast, pues se realizará en el segundo semestre de 2030.

    Más sobre:MindepJuegos Olímpicos de la JuventudNatalia DucoComité OlímpicoJosé Antonio KastMiguel Ángel MujicaCOCh

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