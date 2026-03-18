Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

Este miércoles, la ministra del Deporte Natalia Duco realizó su primera actividad pública en su nuevo cargo. Fue en el marco del sorteo del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17, que se desarrollará entre el 6 y el 16 de agosto en su natal San Felipe, Los Andes y Santiago.

Al término de la actividad, la secretaria de Estado abordó la discusión de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, donde esta semana el gobierno confirmó la suma urgencia para el tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Una de las primeras decisiones que tomamos en cuanto a temas legislativos, y hablamos de algo que llevaba 10 años analizando y estudiamos a todos. O sea, nos reunimos con todos los actores, los escuchamos, analizamos con el equipo jurídico y nos dimos harto tiempo para tomar una decisión sensata con la importancia que requiere este tema”, expresó.

“Si bien mucha gente dice ‘por qué el fútbol tiene que haber sido una de las primeras decisiones, yo estoy convencida de que el fútbol mueve a multitudes. Mucha gente se pone contenta con el fútbol, mucha gente va al estadio y se pone feliz de eso y eso no hay que dejarlo de lado y es por eso que se le dio suma urgencia y porque hay un consenso. Y esto que quede claro, hay un consenso de que la mayoría de las cosas que trae la ley, incluidos la ANFP, los clubes, incluidos todos los que nos hemos reunido, de que la transparencia y todas las cosas importantes son de común acuerdo. O sea, el 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”, destalló.

En ese contexto, indicó cuáles son los puntos que no tienen consenso de parte de Quilín. “Hay dos indicaciones que son las que están en discusión, para que lo tengan muy claro. Son simplemente dos indicaciones que no están de acuerdo. Es por eso que se tomó la decisión, en conjunto con el ministro, en conjunto con el subsecretario, de darle la suma urgencia, porque creemos que con esta ley el fútbol va a estar mucho mejor que sin ella y tenemos una fija convicción al respecto”, añadió.

Por otra parte, reconoció los beneficios de la propuesta. “Lo primero es la multipropiedad. Yo no soy experta, pero hasta el momento me he informado lo suficiente para decirte con convicción que es la transparencia, la multipropiedad y la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol”, concluyó.

Próximas decisiones

El Mindep también debe tomar algunas determinaciones después del recorte de 3% del presupuesto anunciado por Hacienda para cada ministerio. En esa línea, la ministra dejó en suspenso la candidatura a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago está entre las tres finalistas.

“Estamos haciendo los ajustes, la decisión no está tomada. Para que sepan realmente, no está tomada. Apenas se tome, o vamos a comunicar de manera inmediata porque sabemos la urgencia y las consecuencias”, indicó.

“Estamos evaluando, por un lado, los ajustes del presupuesto del 3%, que son de público conocimiento. Esto significa tomar decisiones que hemos tomado con el subsecretario y con la directora subrogante del IND. Pero no vamos a tocar este Mundial. Esa respuesta sí la podemos dar con firmeza, sepan que este torneo va a ocurrir como merece y va a ser hermoso”, precisó.

En cuanto a los recortes, Duco afirmó que se trabaja en alternativas. “Esta situación significa innovar en el deporte cómo se financia y yo creo mucho en el poder de la alianza público-privada y en tratar de buscar nuevas soluciones. Yo creo que tenemos que buscar nuevas alianzas, tenemos que buscar nuevas soluciones y no quedarnos con un no como respuesta. Yo creo que hay muchas formas, el deporte es necesario, es el motor de cambio y es el solucionador de muchos problemas de la sociedad y para eso no nos vamos a dar por vencidos. Así que quédense tranquilos que vamos a buscar soluciones. Esto no significa que el deporte no va a tener apoyo, al contrario, vamos a encontrar nuevas formas de solucionar y de apoyar”, cerró.

Finalmente, comunicó que el Mindep solicitó ingresar a la mesa del Ministerio de Seguridad de Pública para abordar la violencia en los estadios. “Eso antes no pasaba”, comentó.