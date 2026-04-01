Los resultados 2025: Blanco y Negro lidera, Azul Azul baja sus ganancias y Cruzados reduce pérdidas

Dos mostraron mejoras -uno elevando ganancias y otro reduciendo pérdidas- y el tercero anotó una caída en su última línea, la que de todas maneras siguió siendo azul. Los tres mayores clubes de fútbol del país entregaron sus resultados 2025 a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), reportes en los que también se vislumbran un comportamiento dispar en los ingresos.

Cruzados, sociedad concesionaria de Universidad Católica, anotó una pérdida de $730 millones en 2025, una reducción respecto de la merma de $1.354 millones de 2024.

La compañía informó que, a diciembre del año pasado, los ingresos por actividades ordinarias llegaron a $25.431 millones, un alza de 22,8% respecto del ejercicio previo.

Según sus estados financieros, los ingresos correspondientes al contrato de licenciamiento con la ANFP por los derechos de televisación ANFP llegaron a $4.522 millones, en tanto los derechos de TV subieron desde $217 millones a $577 millones, los ingresos por borderó pasaron de $1.737 millones a $4.445 millones entre 2024 y 2025, en tanto los ingresos por publicidad y auspicios subieron desde $0 a $6.048 millones.

En agosto del 2025 cuando Universidad Católica inauguró su nuevo estadio Claro Arena, el cual inició su remodelación en 2022 y tuvo un costo de cerca de US$50 millones.

Respecto de los ingresos por derechos por venta de jugadores, éstos bajaron desde $4.278 millones a $1.267 millones.

En el análisis razonado, Cruzados detalló que los costos de venta al término del último cuarto alcanzaron a $ 20.986 millones, lo que representa un incremento del 16,1% en comparación al ejercicio del año anterior, en tanto los gastos por depreciación y amortización alcanzaron los $ 3.725 millones, de los cuales el 72,2% corresponden a amortización de pases de jugadores, 23,8% a depreciación del ejercicio y un 4,1% a amortización de la concesión.

Blanco y Negro

Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo Colo, informó a la CMF que para el cierre del 2025 logró ganancias por $5.094 millones, un alza de 662,2% respecto de 2024.

En tanto, el resultado operacional a diciembre de 2025 registró una utilidad de $5.646 millones, en comparación con los $2.792 millones del mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento de 102,2% respecto del año anterior.

“El buen resultado del año se refleja porque en marzo de 2025 se realizó el pago del convenio anual con la Tesorería General de la República correspondiente al 3% de los ingresos ordinarios del año 2024. Al momento del pago, producto de la Ley de Cumplimiento Tributario, nos condonaron el 100% de los intereses y multas de los folios cancelados en ese momento, lo que se reflejó en una utilidad financiera de $2.137 millones”, describieron desde Blanco y Negro, en el análisis razonado notificado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

A lo anterior se suma la rebaja en la tasa de interés moratorio de deudas tributarias, que comenzó a regir a mediados de 2025 y que implicó un cambio en su cálculo: desde una tasa mensual moratoria de 1,5% nominal (19,56% tasa efectiva anual) a una nueva tasa efectiva anual del 8%.

Como resultado, “el ajuste realizado en diciembre 2025 por este cambio nos generó una utilidad financiera de $3.067 millones”.

En el análisis razonado se precisa que los ingresos por actividades ordinarias registraron una disminución de 13,2% con respecto al periodo anterior, pasando de $47.333 millones en 2024 a $41.084 millones en 2025.

Dicha disminución se explica, entre otras cosas, por la caída de 16% en los ingresos por recaudación respecto al año anterior, principalmente por la eliminación temprana del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El club describe que en 2025 se concretó la venta del futbolista Maximiliano Falcon al Inter Miami por US$2,5 millones, así como la de Pablo Solari al Spartak Moscú, operación en la que el club tuvo una participación de EUR 2,7 millones.

Azul Azul

Las ganancias de Azul Azul, concesionaria de Universidad de Chile, cayeron 52,5% hasta los $590 millones en 2025.

Según reportó a la CMF, sus ingresos subieron 48% hasta los $35.541 millones . La firma detalló que las entradas por borderó subieron 28% a $12.237 millones, los ingresos por publicidad se expandieron 16% a $8.819 millones, mientras que los ingresos por participación en torneos internacionales pasaron de 0 a $6.314 millones. Sin embargo, sus costos de operación crecieron 51% en el período.

En su análisis razonado, la firma explicó que durante el ejercicio pasado “los resultados de la operación mejoraron producto de una mayor venta de publicidad, por la venta de los derechos del jugador Marcelo Morales, por el aumento de partidos al participar en Copa Libertadores y Copa Sudamericana lo que lleva asociado pagos por la participación en dichos torneos”.

Además, detalló que “los costos de operación, los costos de organización de partidos sufrieron un aumento por este concepto producto de las exigencias de seguridad al organizar los partidos en el Estadio Nacional, estadio que tiene una mayor capacidad de espectadores y por ende los costos son mayores”.