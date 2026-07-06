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    El orgullo de México tras despedirse del Mundial ante Inglaterra: “Nada que reprochar; lo dimos todo hasta el final”

    En el cuadro azteca lamentaron quedar afuera de Norteamérica 2026, sobre todo por los errores que contribuyeron al triunfo británico. Sin embargo, pese a los reproches y la desazón, también valoraron su buena participación a lo largo del torneo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    México se va con la cabeza en alto tras quedar eliminada del Mundial ante Inglaterra.

    México se despide de su Mundial. En el tan esquivo quinto partido, el elenco anfitrión no logró hacerle frente a la contundencia de Inglaterra y cayó por 3-2. Con esta derrota en el estadio Azteca, el Tri se marcha sin la posibilidad de acceder a sus primeros cuartos de final desde la edición de 1986.

    Pese a la eliminación ante los Tres Leones, desde el cuadro mexicano valoraron su participación en la cita planetaria. “No les puedo reprochar nada. Esto es fútbol y cometimos un par de errores en los goles que aceptamos. Ellos son un gran equipo e hicimos lo que pudimos”, partió diciendo el entrenador Javier Aguirre.

    En el análisis del director técnico, los errores que derivaron en la ráfaga de goles de Jude Bellingham acabaron siendo decisivos para el trámite del partido. “Estas son las grandes ligas y no te puedes equivocar porque te condenan. Me da tristeza por la gente, pero mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron ante un gran equipo”, comentó.

    La tristeza del plantel

    El conformismo del estratega contrastó con la desazón que se vivió en los jugadores. Un abatido Edson Álvarez conversó con la prensa al término del compromiso y manifestó toda su desazón por no conseguir la clasificación. “Tengo muy poco que decir. El equipo lo dio todo ante una selección de jerarquía. En ningún momento nos sentimos menos, todo el tiempo estuvimos buscando lo que pensamos que era nuestro. Realmente, no hay mucho más que eso”, señaló.

    El lamento de Edson Álvarez tras quedar eliminado del Mundial ante Inglaterra.

    El volante aseguró que querían darle una victoria al pueblo mexicano, sin embargo, el deseo no se pudo materializar. “Desde que inició esto sabíamos que la gente era fundamental para nosotros. En cada paso que dimos, su energía nos llenaba de alegría. Es una gente que ha sufrido mucho en general. Esperábamos hacerlo por ellos”, agregó.

    Por último, el jugador abordó el panorama que se le avecina a la selección, principalmente luego de romper varios pronósticos que no eran muy alentadores. “Desde el principio hubo muchas dudas con este grupo de jugadores. Creo que lo dimos todo hasta el final. Es el camino que hay que seguir, con los chicos y el talento que hay. Duele muchísimo porque es un grupo espectacular de principio a fin. Una familia”, concluyó.

    Pese a la derrota, hay que remarcar que México tuvo una valorable participación en la Copa del Mundo 2026. En fase de grupos, terminó invicto con victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Asimismo, mantuvo la senda ganadora en los dieceiseisavos de final frente a Ecuador. En esos cuatro partidos no recibió goles, siendo uno de los elencos menos batidos (España es la otra selección que no tiene cifras en contra).

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