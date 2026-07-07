Intenso comienzo de partido: revisa el penal que erra Lionel Messi ante Egipto en el Mundial.

Lionel Messi se perdió otro penal en el Mundial. El astro transandino tuvo una chance inmejorable para igualar el encuentro tras el sorprendente comienzo de Egipto, sin embargo, el guardameta Mostafa Ahmed Shobeir contuvo el disparo. En la fase de grupos, el rosarino erró una pena máxima ante Austria.

La acción se dio tras una infracción a Nicolás Tagliafico por parte de Haissem Hassan tras un pase en profundidad de Enzo Fernández. A los 21 minutos, el arquero le atajó el tiro a la Pulga. Minutos después, Messi tuvo un lanzamiento al paro en un tiro libre.

El cuadro aficano abrió la cuenta a los 15′, con un cabezazo de Yasser Ibrahim.