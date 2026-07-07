Otro penal errado: la inédita marca negativa de Lionel Messi que lo pone en la historia de los Mundiales. Foto: FIFA

Lionel Messi estableció otro registro inédito en la historia del Mundial. Si la Pulga celebra una serie de marcas positivas, tiene una para el olvido; es el jugador con más penales errados en la historia del torneo, con un total de cuatro. Ya lo era con tres y en los octavos de final del certamen de Canadá, México y Estados Unidos 2026 incrementó la cifra ante Egipto.

El primero ocurrió en la fase de grupos de Rusia 2018, cuando su remate fue atajado por Hannes Halldórsson frente a Islandia. El segundo fue en la fase de grupos de Qatar 2022, con un penal detenido por Wojciech Szczęsny en el partido ante Polonia.

En el Mundial 2026 suma otros dos fallos: el primero en la fase de grupos frente a Austria, con un remate desviado por un costado del arco, y el segundo en los octavos de final contra Egipto, cuando Mostafa Shobeir detuvo su disparo.

Pese a ese número, Messi continúa siendo el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 20 tantos. Los penales que si convirtió fueron ante Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia, todos en Qatar 2022.

En ese mismo período, Argentina también alcanzó otro registro histórico. La Albiceleste recibió ocho penales a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo, entre las ediciones de 2022 y 2026, la cifra más alta conseguida por cualquier equipo nacional en una racha de 12 encuentros consecutivos desde la creación del torneo.

El récord anterior correspondía a España y Países Bajos, con siete penales en períodos de 12 partidos.