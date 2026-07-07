Otro penal errado: la inédita marca negativa de Lionel Messi que lo pone en la historia de los Mundiales
El astro transandino suma 20 goles en las Copas del Mundo, pero también tiene un récord para el olvido.
Lionel Messi estableció otro registro inédito en la historia del Mundial. Si la Pulga celebra una serie de marcas positivas, tiene una para el olvido; es el jugador con más penales errados en la historia del torneo, con un total de cuatro. Ya lo era con tres y en los octavos de final del certamen de Canadá, México y Estados Unidos 2026 incrementó la cifra ante Egipto.
El primero ocurrió en la fase de grupos de Rusia 2018, cuando su remate fue atajado por Hannes Halldórsson frente a Islandia. El segundo fue en la fase de grupos de Qatar 2022, con un penal detenido por Wojciech Szczęsny en el partido ante Polonia.
En el Mundial 2026 suma otros dos fallos: el primero en la fase de grupos frente a Austria, con un remate desviado por un costado del arco, y el segundo en los octavos de final contra Egipto, cuando Mostafa Shobeir detuvo su disparo.
Pese a ese número, Messi continúa siendo el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 20 tantos. Los penales que si convirtió fueron ante Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia, todos en Qatar 2022.
En ese mismo período, Argentina también alcanzó otro registro histórico. La Albiceleste recibió ocho penales a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo, entre las ediciones de 2022 y 2026, la cifra más alta conseguida por cualquier equipo nacional en una racha de 12 encuentros consecutivos desde la creación del torneo.
El récord anterior correspondía a España y Países Bajos, con siete penales en períodos de 12 partidos.
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