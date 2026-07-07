La consolidación no para: MBI absorbe a Quest Capital

La consolidación de la industria de administradoras de fondos no cesa, impulsada por el alza en los costos de administración y la necesidad de lograr sinergias.

A los anuncios de adquisición de Primus Capital y Frontal Trust por parte de Toesca, y de XLC Capital por parte de Volcom, este martes se sumó MBI.

El 27 de marzo la firma ya había comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de las negociaciones llevadas adelante con los controladores de Quest Administradora General de Fondos y de Quest Advisors.

Este martes, MBI informó al mercado de la suscripción de los contratos, y que el 6 de julio MBI, a través de la sociedad creada al efecto denominada MBI-Q SpA, “materializó la compra de la totalidad de las acciones de Quest Administradora General de Fondos y, además, de Quest Advisors”.

La transacción implicará la integración de ambos grupos mediante la fusión de MBI-Q SpA con Quest.

“Hacemos presente que la coexistencia de dos administradoras generales de fondos dentro del Grupo MBI tiene carácter meramente transitorio. Es intención de la administradora y de su controladora consolidar la operación en una única administradora general de fondos, para lo cual se adoptarán las medidas societarias y regulatorias que correspondan”, detalló en el hecho esencial.

Consultados por Pulso, desde MBIQ respondieron que la fusión responde a “una oportunidad para potenciar fortalezas que ambas organizaciones ya tenían. La integración nos permite ampliar capacidades, inteligencia, equipos, entre otros, manteniendo la cercanía y el modelo de atención que nos caracteriza”.

Quest Capital tiene más de 20 años de existencia en el mercado y ofrece servicios financieros a través de sus áreas de asset managment, wealth management y finanzas corporativas.

En el área de gestión de fondos, posee 11 vehículos públicos que gestionan al menos $200 mil millones. Uno corresponde a renta fija chilena, 3 a renta fija internacional, uno a acciones chilenas - el más grande con $$67.241 millones- otro en acciones globales, uno en inversión de impacto y cuatro en temas alternativos. Además, cuenta con 18 vehículos privados.

En finanzas corporativas, sus últimas participaciones corresponden a la valorización de Molymet en 2022, y a la valoración de Talana, Streat Burguer y Aviasur el mismo año.

Mediante un comunicado, MBI detalló que MBIQ administrará y asesorará activos por más de US$ 3.000 millones, gestionados por un equipo de más de 140 personas.

En el comunicado se detalló que la sociedad MBIQ reunirá a los socios de ambas compañías. En esta nueva sociedad mantendrán una participación mayoritaria José Manuel Ugarte, Arturo Claro, Karin Küllmer y Jorge del Puerto, actuales socios de MBI Inversiones.

Quest Capital, según su página web, cuenta con nueve socios, entre ellos su gerente general, Gustavo Avaria. En el caso de Quest AGF, según su memoria 2025, el control recae sobre Quest SPA, sociedad en la que Gutenberg Martínez Alvear posee el 11,41%, Rodrigo Arrigorriaga un 10,6%, Alicia Cruzat Valdés un 9,76%, Gonzalo Tejos 9,1%, Alejandro Valenzuela 6,13%, Josefina García 6,13%, Gerardo Álamos 5,83%, Luz María Zañartu 5,83%, entre otros.

En el comunicado, Avaria afirmó en el comunicado que “esta integración da origen a una firma robusta, con equipos de probado track récord en distintas clases de activos. MBI ha liderado en renta fija local con su fondo Deuda Plus, el mejor de su categoría, mientras que Quest Capital ha superado consistentemente al Ipsa por más de 15 años en renta variable. En conjunto, podemos ofrecer a nuestros clientes una propuesta de inversión de excelencia”.

Según Ugarte, “esta integración potencia nuestra capacidad para generar valor a través de una visión integral de los mercados y un acceso más amplio a oportunidades, consolidando una propuesta altamente competitiva y diferenciadora. La coinversión se mantiene como un sello característico para alinearnos con nuestros clientes”.

Para marzo de este año MBI corredor de bolsa reportó pérdidas por $3.212 millones, mientras que la AGF registró ganancias por $430 millones.