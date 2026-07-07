SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La consolidación no para: MBI absorbe a Quest Capital

    Este martes se anunció una nueva transacción en el mundo de la administración de fondos. Desde MBIQ señalaron que la fusión responde a "“una oportunidad para potenciar fortalezas que ambas organizaciones ya tenían".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Macarena Arellano

    La consolidación de la industria de administradoras de fondos no cesa, impulsada por el alza en los costos de administración y la necesidad de lograr sinergias.

    A los anuncios de adquisición de Primus Capital y Frontal Trust por parte de Toesca, y de XLC Capital por parte de Volcom, este martes se sumó MBI.

    El 27 de marzo la firma ya había comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de las negociaciones llevadas adelante con los controladores de Quest Administradora General de Fondos y de Quest Advisors.

    Este martes, MBI informó al mercado de la suscripción de los contratos, y que el 6 de julio MBI, a través de la sociedad creada al efecto denominada MBI-Q SpA, “materializó la compra de la totalidad de las acciones de Quest Administradora General de Fondos y, además, de Quest Advisors”.

    La transacción implicará la integración de ambos grupos mediante la fusión de MBI-Q SpA con Quest.

    “Hacemos presente que la coexistencia de dos administradoras generales de fondos dentro del Grupo MBI tiene carácter meramente transitorio. Es intención de la administradora y de su controladora consolidar la operación en una única administradora general de fondos, para lo cual se adoptarán las medidas societarias y regulatorias que correspondan”, detalló en el hecho esencial.

    Consultados por Pulso, desde MBIQ respondieron que la fusión responde a “una oportunidad para potenciar fortalezas que ambas organizaciones ya tenían. La integración nos permite ampliar capacidades, inteligencia, equipos, entre otros, manteniendo la cercanía y el modelo de atención que nos caracteriza”.

    Quest Capital tiene más de 20 años de existencia en el mercado y ofrece servicios financieros a través de sus áreas de asset managment, wealth management y finanzas corporativas.

    En el área de gestión de fondos, posee 11 vehículos públicos que gestionan al menos $200 mil millones. Uno corresponde a renta fija chilena, 3 a renta fija internacional, uno a acciones chilenas - el más grande con $$67.241 millones- otro en acciones globales, uno en inversión de impacto y cuatro en temas alternativos. Además, cuenta con 18 vehículos privados.

    En finanzas corporativas, sus últimas participaciones corresponden a la valorización de Molymet en 2022, y a la valoración de Talana, Streat Burguer y Aviasur el mismo año.

    Mediante un comunicado, MBI detalló que MBIQ administrará y asesorará activos por más de US$ 3.000 millones, gestionados por un equipo de más de 140 personas.

    En el comunicado se detalló que la sociedad MBIQ reunirá a los socios de ambas compañías. En esta nueva sociedad mantendrán una participación mayoritaria José Manuel Ugarte, Arturo Claro, Karin Küllmer y Jorge del Puerto, actuales socios de MBI Inversiones.

    Quest Capital, según su página web, cuenta con nueve socios, entre ellos su gerente general, Gustavo Avaria. En el caso de Quest AGF, según su memoria 2025, el control recae sobre Quest SPA, sociedad en la que Gutenberg Martínez Alvear posee el 11,41%, Rodrigo Arrigorriaga un 10,6%, Alicia Cruzat Valdés un 9,76%, Gonzalo Tejos 9,1%, Alejandro Valenzuela 6,13%, Josefina García 6,13%, Gerardo Álamos 5,83%, Luz María Zañartu 5,83%, entre otros.

    En el comunicado, Avaria afirmó en el comunicado que “esta integración da origen a una firma robusta, con equipos de probado track récord en distintas clases de activos. MBI ha liderado en renta fija local con su fondo Deuda Plus, el mejor de su categoría, mientras que Quest Capital ha superado consistentemente al Ipsa por más de 15 años en renta variable. En conjunto, podemos ofrecer a nuestros clientes una propuesta de inversión de excelencia”.

    Según Ugarte, “esta integración potencia nuestra capacidad para generar valor a través de una visión integral de los mercados y un acceso más amplio a oportunidades, consolidando una propuesta altamente competitiva y diferenciadora. La coinversión se mantiene como un sello característico para alinearnos con nuestros clientes”.

    Para marzo de este año MBI corredor de bolsa reportó pérdidas por $3.212 millones, mientras que la AGF registró ganancias por $430 millones.

    Más sobre:MercadosAdministradoras de FondosFondosMBIQuest Capital

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición avanza en ofensiva contra Steinert: confirman comisión investigadora y no descartan acusación

    De régimen cerrado a aumento progresivo de penas: Alcaldes presentan propuestas para modificar Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?

    Operativo conjunto de Fiscalía y PDI permite desarticular facción del Tren de Aragua y capturar más de 30 miembros

    Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados

    Comisión de la Cámara despachó proyecto eléctrico que evita alza en cuentas de luz y será votado el miércoles en Sala

    Lo más leído

    1.
    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude

    2.
    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    3.
    Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann, quien asumió durante el gobierno del expresidente Boric

    Enap confirma como gerente general a Julio Friedmann, quien asumió durante el gobierno del expresidente Boric

    4.
    El juicio de los expertos al cambio en el régimen de inversión de las AFP que propone la Superintendencia de Pensiones

    El juicio de los expertos al cambio en el régimen de inversión de las AFP que propone la Superintendencia de Pensiones

    5.
    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    6.
    Infraestructura para un clima que cambió

    Infraestructura para un clima que cambió

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Rating del lunes 6 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 6 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: estos son los requisitos y plazos

    Comienza la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: estos son los requisitos y plazos

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Colombia en TV y streaming

    Oposición avanza en ofensiva contra Steinert: confirman comisión investigadora y no descartan acusación
    Chile

    Oposición avanza en ofensiva contra Steinert: confirman comisión investigadora y no descartan acusación

    De régimen cerrado a aumento progresivo de penas: Alcaldes presentan propuestas para modificar Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    Rating del lunes 6 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados
    Negocios

    Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados

    Comisión de la Cámara despachó proyecto eléctrico que evita alza en cuentas de luz y será votado el miércoles en Sala

    La consolidación no para: MBI absorbe a Quest Capital

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio
    Tendencias

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Intenso comienzo de partido: revisa el penal que erra Lionel Messi ante Egipto en el Mundial
    El Deportivo

    Intenso comienzo de partido: revisa el penal que erra Lionel Messi ante Egipto en el Mundial

    Egipto golpea de entrada: revisa el gol que sorprende a la Argentina de Lionel Messi en los octavos de final del Mundial

    Con los clubes grandes en la mira: la irregular condición de los futbolistas extranjeros que amenaza al fútbol chileno

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?
    Cultura y entretención

    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?

    El último Tango en Nueva York de Charly García y Pedro Aznar

    Ministra Duco reafirma opción de BTS en el Estadio Nacional: “Esperamos que la productora nos envíe los antecedentes”

    Trump sigue “decepcionado” con la OTAN por no ayudarle en Irán y no descarta retirar más tropas de Europa
    Mundo

    Trump sigue “decepcionado” con la OTAN por no ayudarle en Irán y no descarta retirar más tropas de Europa

    “Todo es propaganda”: Testimonio de una iraní para quien la represión no ha hecho más que empeorar

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)
    Paula

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas