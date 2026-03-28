El relato del tenista chileno que fue asaltado y herido: “Me pegan con la pistola y me apuñalan a sangre fría”

Diego Ortiz nunca olvidará la esquina de Pocuro con Ricardo Lyon, en Providencia. En ese lugar, el tenista de 22 años sufrió uno de los momentos más duros de su vida. La noche del miércoles, se encontraba detenido en el semáforo esperando la luz verde cuando fue abordado por unos sujetos que lo atacaron con armas blancas para hacerlo descender del auto.

En las últimas horas, el deportista, que es sobrino del ex tenista nacional Hermes Gamonal, habló sobre el terror que vivió esa noche. “Estoy recién asimilando lo que pasó, estoy con dolor y varios cortes en la espalda. Me dijeron que me tomaría un par de semanas de recuperación y reposo”, comenzó diciendo a Radio ADN.

Ortiz reveló crudos detalles de un asalto que incluyó una pistola y en el que lo apuñalaron: “Estaba parado en el semáforo y en segundos me robaron el auto, creo que eran seis personas más la chica que estaba en el auto. No realicé forcejeo, nada, les abrí la puerta para bajarme, ahí me pegan con la pistola y me apuñalan a sangre fría. Salí corriendo pidiendo ayuda. Ahí salieron arrancando. Eran todos menores de edad”.

Por último, reconoció que este hecho le traerá serias consecuencias en su carrera y en su economía: “Tendré que verlo con mi equipo, habrá que reagendar torneos. Económicamente es un golpe duro, es pagar la clínica, ver los trámites del auto y las raquetas que me robaron. Espero que se cumpla la ley, aporté con todo lo que me acuerdo. No le deseo a nadie lo que pasé esa noche”.

Foto: Instagram Diego Ortiz

Cabe destacar que tras el ataque, los delincuentes se fugaron, mientras que el tenista fue trasladado de urgencia a un centro asistencial para tratar las lesiones. Se generó un amplio operativo policial que incluyó apoyo de helicópteros de la Prefectura Aérea de Carabineros. Aquello permitió que el vehículo sustraído y el que trasladaba a los antisociales fuera divisado en la zona de Buin.

La policía logró detener a tres personas, entre ellos un menor de edad de 15 años, los que quedaron a disposición del Ministerio Público.