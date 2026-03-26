Tenista chileno es apuñalado en medio de una encerrona en Providencia

Un violento asalto afectó al tenista nacional Diego Ortiz mientras se trasladaba por la comuna de Providencia. El deportista de 22 años acabó siendo apuñalado por un grupo de delincuentes para arrebatarle el vehículo en el que se trasladaba.

El hecho se registró cerca de las 21.00 horas en la esquina de Avenida Pocuro con Ricardo Lyon. En ese lugar Ortiz se encontraba detenido en un semáforo esperando la luz verde cuando fue abordado por los sujetos que lo atacaron con armas blancas para hacerlo descender del auto.

Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga, mientras que el tenista fue trasladado de urgencia a un centro asistencial para tratar las lesiones.

Esta situación queneró un amploio operativo policial que incluyó apoyo de helicópteros de la Prefectura Aérea de Carabineros. Aquello permitió que el vehículo sustraído y el que trasladaba a los antisociales fuera divisado en la zona de Buin.

La persecución terminó en la intersección de Cerro El Altar con Cerro Marmolejo en Puente Alto. Allí la conductora del automóvil robado colisionó con una patrulla policial, dejando además a dos funcionarios de la Comisaría Bajos de Mena con lesiones.

Por último, la policía logró detener a tres personas, entre ellos un menor de edad de 15 años, los que quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.