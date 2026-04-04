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    “Lo conversé con Beccacece, está la posibilidad”: Omar Carabalí le abre la puerta a defender a Ecuador en el Mundial

    El guardameta de O'Higgins se había nacionalizado para jugar por la Roja. Sin embargo, el llamado del extécnico de la U lo seduce para defender a su país de origen.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Omar Carabalí, en un partido de O'Higgins (Foto: Photosport)

    Sebastián Beccacece mira hacia Chile. El seleccionador de Ecuador analiza opciones para conformar la lista que afrontará el Mundial que se realizará este año en Estados Unidos, México y Canadá y pone entre sus objetivos a Omar Carabalí, el actual arquero de O’Higgins.

    Hemos hecho unas gestiones por Omar Carabalí. Es un futbolista que, al menos en algún momento tenía ciertas posibilidades. El jugador había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar en la selección de Chile”, contó el extécnico de la U.

    “Lo conversé con Beccacece, está la posibilidad”: Omar Carabalí le abre la puerta a defender a Ecuador en el Mundial

    Después de la victoria celeste sobre Audax Italiano, el golero abordó la opción. “La verdad es que conversé con el ‘profe’ Sebastián (Becaccece) hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que hay que solucionar”, explicó a la transmisión de TNT Sports.

    Que sea lo que Dios quiera, estamos preparados para todo. Estoy confiado y concentrado acá, O’Higgins está primero”, expresó, respecto de la tranquilidad con que se toma la chance de defender a la Tricolor.

    Carabalí, en el duelo entre O'Higgins y Universidad Católica (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Ha estado en la Roja

    Carabalí es chileno. Nació en Ecuador y alcanzó a defender al combinado del Guayas en las categorías inferiores. Es hijo de Wilson Carabalí, exseleccionado ecuatoriano, quien incluso se radicó en Chile para apoyar su carrera. Por esos días, sus aspiraciones eran distintas a las actuales. “Lo estamos pensando, y si es por jugar en alguna selección, que lo haga por Chile. El biotipo de Omar lo tienen 20 más en Ecuador, aquí no. Y tiene 17 años, aún puede crecer dos o tres centímetros más. Es más viable que él pueda jugar, si es posible, por la selección chilena”, decía el mayor de los Carabalí.

    En 2019, Omar adquirió la nacionalidad chilena, después de seis años en el país: llegó en 2013 para sumarse a Colo Colo y también defendió a San Luis, Unión La Calera y Audax Italiano.

    El guardameta ha sido convocado a la Roja. Fue considerado en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, aunque no jugó. Esa es, precisamente, una de las interpretaciones que alimenta la esperanza de los ecuatorianos de incorporarlo a su escuadra.

    Más sobre:Omar CarabalíCarabalíO'HigginsEcuadorSebastián BecacceceBeccacece

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