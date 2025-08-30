SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Investigan el hallazgo de dos cuerpos en sector de Laguna Batuco en Lampa

En el lugar trabajan funcionarios de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Investigan el hallazgo de dos cuerpos en sector de Laguna Batuco en Lampa Fiscalía ECOH RM

Dos cuerpos fueron encontrados la mañana de este sábado en un sector de Santuario Laguna Batuco, en la comuna de Lampa.

Al lugar, por petición del Ministerio Público, se dirigieron miembros del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, además de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) para desarrollar diligencias investigativas.

El hallazgo, de forma preliminar, habría sido realizado en un sitio eriazo y con poca iluminación.

Debido al desarrollo de las diversas labores policiales, desde las redes sociales del Santuario de la Naturaleza Laguna Batuco informaron que mientras estas se desarrollen mantendrían cerrado para todo público el camino de acceso.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Más sobre:PolicialLampaHomicidioPDIECOH

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Montes y crisis habitacional: “Cambiar la manera de financiar la vivienda es bien importante. No podemos vivir sólo del Presupuesto”

Gendarmería instruye realizar un sumario administrativo para indagar sobre la fuga del reo del hospital de Arica

Cuatro anillos de seguridad y 500 guardias privados: el despliegue de seguridad para el Superclásico entre Colo-Colo y U. de Chile

Gobierno destina 73 mil millones de pesos para reducir listas de espera en el sistema público de salud

Fallece Luisa Riveros, dirigente social que denunció los crímenes de la dictadura ante el Papa Juan Pablo II

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo

Lo más leído

1.
Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

2.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

3.
Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

4.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

5.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga en TV y streaming

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles
Chile

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

Montes y crisis habitacional: “Cambiar la manera de financiar la vivienda es bien importante. No podemos vivir sólo del Presupuesto”

Gendarmería instruye realizar un sumario administrativo para indagar sobre la fuga del reo del hospital de Arica

Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market
Negocios

Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market

Encuesta: el 75% de los chilenos considera que la minería es la actividad productiva que más contribuye al progreso del país

Punto de inflexión del gasto público: revisión y efectividad

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina
Tendencias

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina

Quiénes son “los cazadores de gringos” que persiguen a prófugos de Estados Unidos que se esconden en México

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”

Decisión unánime: Blanco y Negro elige a Fernando Ortiz para suceder a Jorge Almirón en la banca de Colo Colo
El Deportivo

Decisión unánime: Blanco y Negro elige a Fernando Ortiz para suceder a Jorge Almirón en la banca de Colo Colo

Las dos caras: Marcelino Núñez es presentado a lo grande mientras el Ipswich Town sigue sin ganar en la Championship

USS presenta histórico libro que analiza las mediciones a los atletas en Santiago 2023

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo
Mundo

Hijo de Jair Bolsonaro señala que su padre “no tiene ganas de comer” a días que el exmandatario enfrente su juicio por golpismo

Investigan al artista kpop PSY por presunta compra ilegal de fármacos

Tribunal de EE.UU. bloquea temporalmente la eliminación del estatus de protección para venezolanos

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”