Investigan el hallazgo de dos cuerpos en sector de Laguna Batuco en Lampa

Dos cuerpos fueron encontrados la mañana de este sábado en un sector de Santuario Laguna Batuco, en la comuna de Lampa.

Al lugar, por petición del Ministerio Público, se dirigieron miembros del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, además de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) para desarrollar diligencias investigativas.

El hallazgo, de forma preliminar, habría sido realizado en un sitio eriazo y con poca iluminación.

Debido al desarrollo de las diversas labores policiales, desde las redes sociales del Santuario de la Naturaleza Laguna Batuco informaron que mientras estas se desarrollen mantendrían cerrado para todo público el camino de acceso.

NOTICIA EN DESARROLLO...