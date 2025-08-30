Gendarmería instruye realizar un sumario administrativo para indagar sobre la fuga del reo del hospital de Arica

Este sábado se logró la detención de un reo que se escapó desde el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani, en la Región de Arica y Parinacota.

L.E.D.L.R. permanecía desde el 28 de agosto en el Hospital de Arica, específicamente en el sector de Cirugía, por heridas cortopunzantes.

El reo se encontraba recluido en la cárcel de Acha por el delito de robo con intimidación .

De acuerdo a Gendarmería, pasadas las 9:00 horas logró escapar después de quitarle una mochila y un arma al funcionario que lo vigilaba.

Ahora bien, carabineros capturaron al hombre durante la mañana de este sábado, esto en menos de dos horas desde su escape.

Frente a esta situación, la Dirección Regional de Gendarmería en Arica publicó un comunicado de prensa señalando que “al momento de evadir el control de Gendarmería, el condenado sustrajo el armamento fiscal de uno de los funcionarios, el que fue recuperado al momento de su captura".

Así, “la autoridad regional instruyó un sumario administrativo para indagar las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

Parlamentarios reaccionan tras la fuga

Por la fuga, el diputado Andrés Longton insistió al gobierno que “le ponga urgencia a nuestro proyecto que presentamos ya hace muchos años, que establece una pena adicional a la pena que está cumpliendo quien se fugue o intente fugarse de una cárcel o de otro recinto”.

De acuerdo a Longton, se trata de una modificación al Código Penal, en donde se buscaría sancionar el quebrantamiento de condena .

“La fuga de un delincuente en un hospital de Arica nos deja en evidencia la debilidad de nuestro sistema, pero lo que es aún más grave es que este delincuente no va a tener una pena adicional por haberse fugado", confirmó.

Agregó que “hoy día sale gratis fugarse de un recinto penitenciario y lamentablemente eso genera un incentivo perverso para que estos delincuentes lo sigan intentando”.

Por su parte, el senador José Durana indicó que “habrá que hacer las investigaciones pertinentes para saber cómo este delincuente accede a un arma de fuego y burla la vigilancia de Gendarmería”.