Recapturan a reo que se fugó desde hospital de Arica: robó arma a gendarme que lo custodiaba

Este sábado se confirmó la detención de un reo que se escapó desde el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani, en la Región de Arica y Parinacota.

Según información obtenida por La Tercera, carabineros capturaron al hombre durante la mañana de la jornada sabatina. Esto en menos de dos horas desde su escape.

El sujeto, de nacionalidad peruana, se fugó durante la madrugada de este sábado 30.

Mientras buscaban al reo, miembros de Carabineros y Gendarmería resguardaron los pasos fronterizos para evitar que el sujeto se escapara.

De acuerdo a Gendarmería, el reo de iniciales L.E.D.L.R. y de 27 años, se encontraba recluido en la cárcel de Acha por el delito de robo con intimidación .

La huida desde el hospital

L.E.D.L.R. permanecía desde el 28 de agosto en el Hospital de Arica por heridas cortopunzantes. Es en este lugar donde el hombre solicitó ir al baño.

Mientras se dirigían al sitio, el reo tomó la mochila del gendarme que lo vigilaba y le quitó un arma. De acuerdo a Gendarmería, el reo apuntó al funcionario para luego huir del recinto asistencial.

Luego de diversas diligencias y del chequeo de cámaras, se pudo establecer el lugar donde el prófugo ingresó. Fue así que funcionarios solicitaron una autorización a un vecino para poder ingresar al sector donde se encontraba el hombre.

Así, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) junto con OS9 y personal territorial, lograron su detención y recuperación de la pistola marca Jericó con su cargador y 15 cartuchos balísticos 9mm.

Frente a ello, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, detalló en Meganoticias que “este señor estaba siendo atendido en el hospital por alguna emergencia. Así, aprovechó la oportunidad de escapar”.

De acuerdo al alcalde, el sujeto fue derivado al hospital después de una riña en la cárcel .

En la misma línea, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que “no tengo mayores antecedentes. Pero sí puedo agregar que los hospitales públicos muchas veces tenemos que atender a personas privadas de libertad porque ellos no están privados a su derecho a la salud”.

“Si bien los establecimientos penitenciarios tienen algún nivel de atención de salud, a veces requieren una mayor complejidad. Lo que más nos preocupa es la seguridad de los funcionarios y de los otros pacientes del hospital”, añadió.

Por su lado, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, sumó que “lograron capturar en el centro del casco antiguo de la ciudad de Arica. Del hospital hasta esa zona son unos 20 minutos caminando . Entonces, logró caminar al menos 15 cuadras”.

“Se logró capturar al sujeto, pero nos preocupa la fragilidad de nuestras institucionalidad”, comentó.