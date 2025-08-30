SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

El día uno de la caída de Manuel Monsalve

El 1 de septiembre el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió por primera vez con la mujer que luego lo denunció por abuso sexual. Esa salida al mall Costanera Center ha sido investigada por la fiscalía y también por Contraloría. El 1 de agosto volvió a declarar sobre ese hecho ante el ente contralor.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Eran pasadas las 14.00 del 1 de septiembre de 2024 cuando el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve comenzaría a sellar lo que sería su destino.

Fue esa tarde cuando la exautoridad se reunió por primera vez a solas con la funcionaria de esa misma repartición que un mes y 14 días después terminó denunciándolo por los hechos ocurridos al interior del Hotel Panamericano entre el 22 y el 23 de septiembre que sustentan la investigación por violación y abuso sexual que encabezan los fiscales Centro Norte Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

Tres días tres de la denuncia -el 17 de octubre- el Presidente Gabriel Boric le pidió el cargo al exjefe civil de las policías. Ahí quedó sepultada la carrera política del socialista con mayor proyección del gobierno, quien se perfilaba como el primer ministro de Seguridad.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La última declaración

Ese primer encuentro entre Monsalve y la asesora que lo denunció fue en un restaurante del mall Costanera Center y es uno de los primeros hechos que evidencia la discrepancia de versiones entre los protagonistas de la historia, quienes han detallado el minuto a minuto de esa jornada, tanto en la investigación penal, como en la Contraloría.

Las versiones encontradas son si esa salida fue en el contexto laboral -como asegura la denunciante- y si el beso que Monsalve le dio en un parque cercano fue o no consensuado.

El 1 de agosto fue la última vez que Monsalve se refirió al asunto. Lo hizo en el marco de la investigación que sigue la Contraloría que ya le formuló siete cargos en el marco del sumario iniciado primero desde el Ministerio del Interior.

El primero de esos cargos apunta específicamente a esa primera salida y al beso al final de la jornada, que el ente contralor cataloga como “una conducta impropia”.

El mismo día que Monsalve volvió a dar su testimonio a través de zoom, también declaró el exjefe de gabinete de la subsecretaría, Gabriel de la Fuente.

Los relatos entre Monsalve y la asesora coinciden en que el almuerzo fue acordado un día antes, el 31 de agosto. Se reunieron a almorzar en el restaurante de comida argentina Milá, ambos tomaron pisco sour como aperitivo, comieron, él un lomo vetado y ella una ensalada, tomaron otros tragos y luego fueron a comprar cigarrillos. Monsalve vestía jockey, lentes y buzo, para no ser reconocido. Tras ello, se sentaron en el césped del parque Uruguay, cercano al centro comercial, donde fumaron y hablaron. Fue en ese lugar donde se produjo el beso que dio término a la salida.

La mujer de 32 años en su relato ante los fiscales y también a la Contraloría señaló que en el almuerzo hablaron “respecto de temas laborales, proyecciones políticas y profesionales y, más que nada, trayectoria académica”. Para sostener el argumento añadió que esa tarde le pidió la agenda a su compañero de labores, Ricardo Lillo, pensando que en la reunión tratarían asuntos del ministerio.

En su última declaración ante la Contraloría, el exsubsecretario, quien se encuentra bajo la medida de arresto domiciliario total en su departamento en Viña del Mar, dijo varias veces que nunca se trató de un encuentro con fines laborales.

Dedvi Missene

Fuentes cercanas al proceso afirman que en su nuevo testimonio el exsocialista insistió en que la cita fue de carácter voluntario y que no existió ningún tipo de coacción que intimidara a la mujer a asistir.

La exautoridad continuó con su testimonio, el cual dio vía telemática: “Nos retiramos del Costanera Center y posteriormente nos sentamos cerca de 2 horas en el césped. Es en el marco de esa conversación que no tenía ningún fin laboral, que no se estaba dando en el ambiente laboral, que era un día domingo y que se estaba dando en un lugar público, en el césped, ella se acerca a mí, me hace una pregunta bien directa que está contenida en mi declaración ante la Fiscalía, donde me pregunta ¿qué es lo que quieres?, y me dice ¿quieres una relación afectiva o sexo afectiva?“.

El beso

Luego de esas palabras, donde también hablaron sobre la relación matrimonial del exsocialista, se produjo el beso. “Se acerca a mí y en ese contexto se produce un beso que es mutuo. Quiero ser muy claro en esto porque se ha dicho que fue sin consentimiento, eso no es así”, declaró el exsubsecretario ante el contralor regional metropolitano René Morales.

En la declaración que la mujer dio el 14 de octubre recordó ese momento con algunos matices: “Comenzó a oscurecer y él acarició mi cara, en las mejillas, y me besó, a lo cual me paralicé en ese momento, no me corrí ni opuse resistencia a eso, porque estaba paralizada, era como una situación irreal para mí”.

Monsalve a inicios de agosto agregó que en la carpeta investigativa, donde se cita a profesionales de la salud, se señala que la mujer “refiere que nunca hubo alguna presión y que siempre accedió voluntariamente”.

Tras seis meses en prisión preventiva, imputado de violación y abuso sexual, Manuel Monsalve sale de Capitán Yáber para cumplir arresto domiciliario. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Por último, Monsalve puso el acento en el fin de la reunión del 1 de septiembre. “Quiero volver a reiterar que no era una reunión de carácter laboral. No tenía un fin laboral, no hubo una conversación de carácter laboral en los mensajes que se enviaron, nunca se dio una motivación laboral para encontrarse. Los diversos mensajes de WhatsApp demuestran que no había ningún tipo de coacción y que, por lo tanto, la señorita (apellido de la mujer) concurrió voluntariamente como ella misma lo dice”, dijo.

Posterior a lo ocurrido el 1 de septiembre de 2024, la relación entre el exsubsecretario y su subalterna se mantuvo “normal y cordial”, en palabras de Monsalve. Fue también tras esa salida que a la mujer se le asignaron nuevas responsabilidades en la subsecretaría del Interior, además de un aumento de casi $700 mil en su remuneración.

21 días después repetirían una salida a comer, ahora en el Ají Seco Místico ubicado en el centro de Santiago. Esa noche se producirían los hechos por los cuales hoy el exhombre fuerte del gobierno se mantiene como imputado ad portas de enfrentar un eventual juicio oral.

La abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, declinó entregar un comentario para este artículo.

Más sobre:Manuel MonsalveFiscalía Centro NorteLa Tercera Sábado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez

El boom de las comunas “pet friendly” en la Región Metropolitana

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Nicolás Grau (FA), la apuesta personal de Boric para revitalizar su comité político

La evolución de los suicidios en Chile: más hombres y de mayor edad

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

3.
Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

4.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

5.
Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez
Chile

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez

El boom de las comunas “pet friendly” en la Región Metropolitana

Nicolás Grau (FA), la apuesta personal de Boric para revitalizar su comité político

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla
Negocios

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”
Tendencias

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”
El Deportivo

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”

El plan de los Cóndores para doblegar a Uruguay y clasificar al Mundial de Rugby

El apoyo clave para el resurgimiento de Lucas Assadi, la nueva figura de la U

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt
Cultura y entretención

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

El lineup de Lollapalooza Chile 2026: adelante joven

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina
Mundo

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina

Los motivos de Trump tras el despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Jueza bloquea la ampliación de competencias en las deportaciones “express” de Trump

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador