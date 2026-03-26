La Moneda se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer

Con luces de color celeste se vistó esta tarde la fachada del Palacio de La Moneda, en el marco de la conmemoración del Día del Niño por Nacer.

Este se celebra internacionalmente cada 25 de marzo, y tiene su origen en la efeméride religiosa de la Anunciación del Señor, con el objetivo de promover y defender la vida humana desde el momento de la concepción.

De acuerdo con el relato bíblico, marca el momento en que la Virgen María recibe el anuncio de que será la madre de Jesús, por obra del Espíritu Santo.

Así, el gobierno de José Antonio Kast se sumó a la tendencia internacional de iluminar edificios públicos de color celeste para marcar la efeméride.

La fecha es conmemorada en América Latina por países como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En Chile, en 2013 se declaró oficialmente el 25 de marzo como el Día del que está por Nacer y la Adopción, tras ser aprobado por el Congreso con el objetivo de “realzar el valor de la vida del que está por nacer y unir la protección legal que rige desde el momento de la concepción con la adopción, para relevarla como alternativa frente a los embarazos no deseados”.