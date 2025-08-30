SUSCRÍBETE
Nacional

Cuatro anillos de seguridad y 500 guardias privados: el despliegue de seguridad para el Superclásico entre Colo-Colo y U. de Chile

Adicionalmente, se implementará un radio de seguridad de cinco cuadras, desvíos de tránsito y un refuerzo de la flota de buses.

Paz Rubio 
Paz Rubio
Foto: Javier Salvo/ Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

A un día de la realización del Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, las autoridades recorrieron las instalaciones del Estadio Monumental para verificar las medidas de seguridad.

La seguridad del encuentro levanta expectación debido a los hechos de violencia registrados en abril pasado en el citado estadio, que terminaron con la muerte de dos hinchas de Colo-Colo, de 12 y 18 años de edad. De hecho, se trata del primer encuentro que se llevará a cabo con aforo completo -42 mil personas- desde la tragedia registrada en el duelo con Fortaleza.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, -la empresa controladora del club albo- sinceró que espera “tener una actividad deportiva y que sea solamente de lo que hablemos el tema deportivo”.

El presidente de ByN Aníbal Mosa. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Junto con valorar la “cuota de confianza” entregada por las autoridades, el dirigente hizo un llamado a la hinchada para que el evento se lleve a cabo sin alteraciones. “Creo que el trabajo que se está haciendo con todas las instituciones está dando su fruto, pero necesitamos el apoyo de la hinchada, necesitamos el apoyo de la gente que venga mañana al estadio para que sea una fiesta deportiva y no estemos lamentando ningún tipo de desgracia", remarcó.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), destacó que el “arengazo” realizado ayer en las dependencias de Colo-Colo se desarrolló de manera tranquila, pese a que en el exterior hubo dos detenidos por porte de arma blanca y a que se identificó un bus con fuegos artificiales no permitidos.

El delegado presidencial Gonzalo Durán. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Respecto de las medidas implementadas para el encuentro, el delegado informó que el partido se clasificó como Clase A, y que por ello, está prohibida la venta del alcohol. Adicionalmente, hay un radio de seguridad de cinco cuadras, desvíos de tránsito entre las 10.00 am y las 18.00 horas, apertura del estadio tres horas antes del partido y un incremento en la flota del buses desde las 17.00 horas.

“Adicionalmente, hemos establecido que el Club Deportivo Colo-Colo contrate seguridad privada, 500 guardias, hay 64 detectores de metales y, bueno, todo el sistema que ya se ha señalado de cámaras de televigilancia, incluidos sistemas de control biométrico, de manera que están todas las condiciones para tener una gran fiesta deportiva, un estadio lleno y lo que falta es, por supuesto, el compromiso, la responsabilidad de toda la hinchada para que tengamos una fiesta que solo se centre en lo deportivo", añadió.

Por su lado el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado (Ind.), detalló que habrá cuatro anillos para garantizar el orden público, pero evitó revelar la cantidad de uniformados que resguardará el evento por razones de seguridad.

Según informó el general de Carabineros Héctor Valdés, los tres primeros anillos de seguridad están en las inmediaciones directas del estadio. El cuarto, por su lado, estará ubicado en “las poblaciones, desde los lugares en los cuales vienen los barristas o la gente a asistir a este evento deportivo, considerando también además la locomoción y los medios de transporte que va a utilizar las personas para venir al estadio”.

