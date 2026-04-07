Íntimo y clásico: U2 vuelve a respirar con su mejor trabajo en años

“Una vez tuvimos muchos kilómetros por recorrer -canta Bono con una entonación cálida, casi contando una historia, en las primeras líneas de Resurrection Song-. Señal de carretera, el espectáculo de muerte y resurrección. Sonríes, y antes de que te des cuenta, morimos. La siguiente vida nos esperaba tras una puerta abierta”.

La canción es el núcleo de Easter Lilly EP, el nuevo trabajo discográfico de los irlandeses U2. Si Where the streets have no name resume la propuesta de The Joshua Tree (1987), la cuarta canción del EP condensa la sorpresa con la que el grupo regresó apenas seis semanas después de lanzar el EP Days of Ash.

Si en Days of Ash, lanzado en miércoles de ceniza, el eje se concentra en los retratos de activistas y víctimas de la violencia (como el palestino Awdah Hathaleen y la iraní Sarina Esmailzadeh), en Easter Lily, publicado en el pasado viernes santo, el material es más íntimo.

U2

“Con Easter Lily terminamos haciéndonos preguntas muy personales como: ¿Están nuestras relaciones a la altura de estos tiempos difíciles? ¿Cuánto luchas por la amistad? ¿Puede nuestra fe sobrevivir a la distorsión del significado que esos algoritmos tanto les gusta premiar? ¿Es toda la religión una basura que sigue destrozándonos...? ¿O hay respuestas que encontrar en sus grietas?“, comentó Bono.

Según The Edge, el calendario de lanzamiento de alguna manera fue impuesto por el propio material. “El punto es que hay ceremonias y rituales que algunos de nosotros echamos de menos en estos tiempos tan materialistas -detalló a Propaganda, el fanzine oficial del grupo-. Escribimos algunas canciones destinadas a nuestro álbum, pero comenzaron a imponerse de maneras inesperadas, exigiendo atención especial, su propio mundo devocional, sugiriendo que no se sentían parte de nuestro álbum”.

En esa colección de canciones está precisamente Resurrection Song. Una composición que llevaba al menos 10 años como demo hasta que fue rescatada para las sesiones que el grupo desarrolló en una casa estudio en Dublin junto a Jacknife Lee, el productor irlandés con el que han trabajado desde 2003.

No solo por su letra intimista y reflexiva en que Bono habla sobre el amor, la muerte y la trascendencia. La canción también presenta un animado trabajo de guitarras de The Edge. Recupera su sonido abierto que sugiere melodías a partir de sus clásicos rasgueos (a ratos recuerda lo que hizo en temas como Bad). Una marca sonora extraviada en los últimos años y se ha recuperado en buena hora.

El EP abre con Song for Hal, un tributo a Hal Willner, antiguo colaborador del grupo, quien falleció en 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. También suma otro gran momento en la apertura de Scars, que suena totalmente a The Edge. Reconforta volver a escuchar esa guitarra punzante, horizontal y bañada en efectos, que definió un estilo. Una sensación de familiaridad que se transmite desde el primer segundo

Como si no bastaran, hay otro guiño a la historia de U2 en Coexist (I Will Bless the Lord at All Times?), la canción que cierra el EP. Fue producida junto a Brian Eno, el mago del sonido ambient que estuvo en algunos de los discos clásicos del grupo como The Unforgettable Fire (1984), The Joshua Tree (1987), Achtung Baby (1991) y No Line on the Horizon ( 2009).

“Era un riff de Bono sobre estos hermosos acordes de Brian. Bono y Jacknife Lee retomaron la canción y, como un músico de jazz, Bono se entregó por completo. Totalmente desenfrenado. Tuve muy poco que ver con esta canción, pero es una de mis piezas musicales favoritas que hemos hecho recientemente”, contó The Edge a Propaganda.

U2

Así, el EP gana una coherencia artística y musical que lo vuelve un trabajo bien desarrollado. Muestra a U2 en su mejor forma en años. “Están redescubriendo su poder como grupo de personas. Es una alegría presenciarlo... Creo que esta es una era importante para la banda”, comenta Jacknife Lee al fanzine oficial.

De allí que las críticas en general sean positivas y vean en Easter Lily EP -cuyo título es un guiño al álbum Easter de Patti Smith- un reseteo para el cuarteto. “Se siente como la colección de material más sólida que U2 ha reunido en al menos 20 años, reuniendo los impulsos melódicos elementales de la banda y el fuego espiritual que de alguna manera se perdió entre los paisajes sonoros insípidos de los álbumes Songs of Innocence/Songs of Experience de la década pasada", detalló la revista especializada MOJO.

Como sea, en este regreso, U2 mostró que puede recuperar la conexión que genera su música con el público, sin perder su habitual interés en marcar una posición. Desde el miércoles de ceniza al viernes santo, la banda propone un material tan terrenal como espiritual en que celebra la resurrección, la muerte y la vida.