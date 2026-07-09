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    Con Justin Bieber, BTS y Madonna: las estrellas que actuarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial

    El cantante canadiense fue anunciado para el espectáculo del próximo 19 de julio. Se suma a otras importantes figuras de la música que actuarán durante el descanso de la definición por el título.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Foto: @vcentecorona (Instagram)

    En un hecho inédito en la historia de los Mundiales, la final de Norteamérica 2026 va a tener un show de medio tiempo en el que participarán figuras internacionales de alto vuelo.

    En las últimas horas, la FIFA y Global Citizen anunciaron a la superestrella canadiense Justin Bieber como último invitado de un listado histórico, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio en Nueva York.

    El astro se une a Madonna, Shakira y BTS como cabezas de cartel del primer espectáculo de medio tiempo de la final de la máxima cita. La presentación fusiona deporte, música e impacto global.

    Burna Boy, cuyo éxito mundial “Dai Dai” con Shakira continúa dominando las listas de éxitos en todo el mundo, también aparecerá durante la transmisión de 11 minutos, junto a Gustavo Dudamel, el aclamado director de orquesta venezolano y director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, y el coro PS 22 junto a Coldplay.

    “En lo que respecta a las necesidades del mundo, no hay nada más importante que la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para ser uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en apoyo del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA y nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

    Asimismo, este espectáculo tendrá fines benéficos, pues apoyará el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo. Ya se han recaudado más de 50 millones de dólares y la iniciativa sigue creciendo: 1 dólar de cada entrada vendida para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se donará al Fondo.

    “La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, dijo Justin Bieber.

    BTS también estará presente en el show de medio tiempo.

    “La Copa Mundial de la FIFA es uno de los pocos momentos que realmente une al mundo entero. Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que me tomo muy en serio. Me siento honrado de formar parte de un espectáculo que no solo celebra el fútbol y la cultura, sino que también ayuda a crear mayores oportunidades para los niños a través de la educación en todo el mundo”, añadió Burna Boy.

    Plaza Sésamo y Los Muppets

    El show también contará con la presencia de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets. De acuerdo a la FIFA, “su inclusión refuerza el propósito del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ayudar a garantizar que los niños de todo el mundo tengan acceso a una educación de calidad”.

    En mayo de 2026, la FIFA y Global Citizen anunciaron el primer grupo de organizaciones que recibirían subvenciones del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, para apoyar programas que faciliten el acceso a la educación y al fútbol a niños de comunidades desfavorecidas en 10 países.

    Por otra parte, durante los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales, los jugadores lucirán el parche “Unidos por la Educación” en la manga para concienciar sobre iniciativas como el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, el Programa Fútbol para las Escuelas de la FIFA y los proyectos educativos de la Fundación FIFA .

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFIFAJustin BieberColdplayShakiraBTSBurna BoyPS 22Gustavo Dudamel

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