    El Deportivo

    El mensaje del DT del Manchester United al hincha que prometió no cortarse el pelo hasta las cinco victorias seguidas

    El conjunto inglés suma cuatro victorias al hilo. Ha pasado más de un año desde la promesa del fanático y este lunes Michael Carrick dio la sorpresa al referirse a la situación.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    El mensaje del DT del Manchester United al hincha que prometió no cortarse el pelo hasta las cinco victorias seguidas.

    La reciente racha del Manchester United en la Premier League no solo ha significado un repunte deportivo para el equipo, sino que también ha reactivado una historia que se volvió viral entre los hinchas del equipo. Se trata de la promesa de Frank Ilett, un aficionado oriundo de Oxford, quien aseguró que no se cortaría el pelo hasta que los Red Devils consiguieran cinco triunfos consecutivos.

    El compromiso fue realizado en septiembre de 2024, en medio de uno de los peores momentos del club. Desde entonces, el United acumuló una serie de resultados adversos que alargaron la promesa más de lo esperado.

    La situación comenzó a cambiar con la llegada de Michael Carrick al banco, quien logró estabilizar al equipo y encadenar una seguidilla de victorias que hoy tiene al club cerca de cumplir el objetivo.

    Carrick fue designado como entrenador del Manchester United y hasta ahora solo suma triunfos. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

    Este fin de semana, el Manchester United derrotó al Tottenham en Old Trafford, alcanzando su cuarto triunfo consecutivo en la Premier League. Antes, el equipo había superado a Manchester City, Arsenal y Fulham, en un tramo que marcó un giro respecto de los meses anteriores. El próximo desafío será este martes, cuando visite al West Ham. Un triunfo en Londres completaría la racha de cinco victorias seguidas y pondría fin a la promesa del hincha.

    Consultado por la situación, Carrick sorprendió y reconoció estar al tanto del caso, aunque le restó importancia. “Estoy consciente de ello. Mis hijos me lo han hecho saber, pero desde luego no lo comentaré en la charla del equipo”, señaló el entrenador. En la misma línea, agregó: “Entiendo lo que está pasando. Me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto”.

    De concretarse la victoria ante West Ham, Ilett pondrá fin a una espera de cortarse el cabello, cerrando así una promesa que se convirtió en símbolo del largo proceso del Manchester United para salir de su crisis reciente.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueMichael CarrickInglaterraManchester United

