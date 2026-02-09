SUSCRÍBETE POR $1100
    La acusación de un exfutbolista venezolano contra Arturo Vidal: “Nunca me había pasado en mi carrera”

    Gabriel Cichero recordó el momento en el que tuvo que aguantar una curiosa marca del volante nacional en el duelo por los cuartos de final de la Copa América 2011.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    La Copa del Mundo celebra el retorno de Arturo Vidal a la Roja. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El recuerdo de la Copa América de Argentina 2011 no es muy grato en Chile. A pesar de que la Roja acabó ganando el Grupo C de la competencia tras vencer a México y Perú y empatar con Uruguay, lo que se vivió en los cuartos de final fue algo poco esperado.

    Con los números anteriores, el Equipo de Todos llegaba con el favoritismo al cruce contra Venezuela por el paso a las semifinales.

    El primer golpe lo sufrió Chile en los 34′. Oswaldo Vizcarrondo abrió el marcador a favor de la Vinotinto. No obstante, Humberto Suazo colocó la paridad en los 69′.

    Y mientras la Roja buscaba con todo el tanto que le permitiera dar vuelta el resultado, en una pelota detenida Venezuela terminó por dar el golpe definitivo.

    Claro que en esta última jugada se llevó a cabo una situación que hoy Gabriel Cichero, autor del 2-1, sacó a relucir y que involucra de forma directa a Arturo Vidal.

    En diálogo con en diálogo con @simple_vzla compartió que “yo marcaba a Vidal... viste que Vidal siempre fue un tipo polémico en el campo. El me marcaba en los córner y yo a él, y en un córner me mete un dedo en el trasero”.

    “Él sabía que yo soy un tipo criado en el campo, y que capaz lo agredía. Yo quedé con esa vena... Me decía, ¿qué hago en esta situación? Porque nunca me había pasado en mi carrera”, continuó relatando.

    Él me marcaba en el córner y le hago el gol... ya lo maté, no tuve que meterle el dedo, para qué, ya se lo metí a todo el país”, cerró sobre la situación.

    A pesar de la victoria, el camino de Venezuela en aquella Copa América terminó pronto. En las semifinales, tras igualar sin goles contra Paraguay, debieron buscar al ganador desde los lanzamientos penales, instancia en la que Perú se impuso a los venezolanos por 5-3.

    Y en la definición por el tercer puesto contra Perú, la Bicolor acabó goleando por 4-1 a Venezuela, que se quedó fuera del podio.

    En aquella edición la selección ganadora fue la de Uruguay que doblegó por 3-0 a Paraguay en el estadio Monumental de Buenos Aires con un tanto de Luis Suárez y un doblete de Diego Forlán.

    Más sobre:FútbolGabriel CicheroArturo VidalLa RojaVenezuela

