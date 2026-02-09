SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción

    El atacante del cuadro estudiantil recibió tarjeta roja luego de una agresión sin balón a Fausto Grillo.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    El severo informe del árbitro tras la expulsión de Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La UC consiguió su primer triunfo en la Liga de Primera tras vencer por 2-0 a Deportes Concepción en el Claro Arena. Sin embargo, partido quedó marcado por la expulsión de Clemente Montes a los 73 minutos, sanción que fue respaldada por un detallado informe elaborado por el árbitro Cristián Garay.

    Según el documento, la tarjeta roja mostrada al delantero de Universidad Católica se debió a una conducta violenta contra Fausto Grillo. El juez consignó que la acción se produjo cuando el adversario se encontraba en el suelo y antes de que se reanudara el juego, sin relación con una disputa del balón.

    “Ser culpable de conducta violenta; tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival. La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción”, señala el informe.

    Montes fue expulsado en el segundo tiempo del duelo entre la UC y Concepción. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La jugada se registró en el segundo tiempo, cuando Universidad Católica ya estaba en ventaja, tras los goles convertidos por Fernando Zampedri (51’) y Justo Giani (71’). Pese a los reclamos del plantel local, Garay optó por la expulsión directa, decisión que quedó ratificada en el reporte posterior.

    El partido marcó el estreno de la UC como local en la temporada 2026 y el reencuentro con Concepción en Primera División después de 18 años. El equipo dirigido por Daniel Garnero mantuvo la base del once utilizado en la fecha anterior ante La Serena, con la única modificación de Tomás Asta-Buruaga en el lateral derecho.

    Para el complemento, Garnero ajustó el mediocampo con el ingreso de Jimmy Martínez, lo que le dio mayor control al equipo local. A los 51 minutos, tras un robo de Gary Medel, Matías Palavecino asistió a Zampedri, quien abrió el marcador con un remate ajustado. Veinte minutos más tarde, Giani aumentó la ventaja tras una secuencia ofensiva que incluyó a nuevamente al ex Coquimbo Unido y al goleador histórico.

    La expulsión de Montes obligó a la UC a reordenarse en el tramo final del encuentro. Con un hombre menos, el equipo terminó el partido con una estructura más defensiva, sin que Concepción lograra descontar. El árbitro también consignó amonestaciones para Eugenio Mena y Fernando Zampedri en el cuadro local y para Grillo en la visita. La expulsión de Montes fue la única tarjeta roja del encuentro.

    Universidad Católica cerró la jornada con tres puntos en el bolsillo, mientras queda a la espera de la determinación respecto al futuro de uno de sus atacantes titulares. El Tribunal de Disciplina tiene que decidir si da una fecha de sanción o más.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaCristián GarayDeportes ConcepciónClemente Montes

