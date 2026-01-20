Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

La Sala de la Cámara de Diputados envió esta jornada el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas a Comisión Mixta.

Si bien la iniciativa -que se encuentra en tercer tráite- fue aprobado por 76 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones, al momento de votar aquellas enmiendas y modificaciones propuestas por el Senado que requerían quorum especial de aprobación y aquellas cuya votación separada había sido solicitada, cinco de éstas fueron rechazadas.

Así, el proyecto fue enviado finalmente por la Sala a Comisión Mixta, la cual estará compuesta por la diputada Daniela Serrano (PC) como informante, y por los parlamentarios Emilia Schneider (FA), Arturo Barrios (PS), Eduardo Cornejo (UDI) y Hugo Rey (RN).

La iniciativa legislativa, tiene por objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.

Entre los objetivos de esta iniciativa está establecer y precisar el marco normativo sobre convivencia, otorgando un enfoque formativo e integral, y fortaleciendo la coherencia del sistema, orientado a las necesidades de los establecimientos desde una articulación interinstitucional para las acciones de promoción, prevención y atención a raíz de la convivencia.

Giles hace llamado de atención a ministro Cataldo y Winter responde

Durante la votación de la Cámara a las enmiendas y modificaciones realizadas por el Senado, la diputada Pamela Giles (PDG) hizo un llamado “a los ministros que están ya de salida”, en referencia al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presente en la Sala, a que “no pueden hacer ningún tipo de gesto para indicar votaciones a los diputados”.

“No pueden ellos meterse en nuestras conciencias, no pueden ni deben. Entonces, ya el señor ministro de Educación ha hecho varias veces gestos, por favor, que la corte o abandone la sala”, sostuvo.

En respuesta, el diputado Gonzalo Winter (FA), replicó que no existía una norma para aquello.

“Quería hacerle presente a la Sala que en ningún pasaje de nuestro reglamento se impide que los ministros hagan gestos manifestando su posición política frente a un proyecto de ley del cual ellos son parte” afirmó tajante.

“De hecho, las normas de comportamiento de los ministros en la sala están establecidas en el reglamento y no hay ninguna que sea encuadrable en la actitud que se denuncia”, apuntó. me parece importante decirlo porque se genera un mito sobre un artículo del reglamento que no existe“, señaló.

En respuesta, el secretario explicó que Winter “en parte tiene razón”, ya que “la Constitución establece que los ministros sí pueden hacerlo cuando son votaciones nominales”.

Pero, indicó, “la práctica reiterada de la Cámara ha sido que los ministros mantienen la abstención. Si ellos reiteradamente hacen esto, lo que la mesa tiene, puede hacerle una advertencia, llamar al orden, pero la regla general es esa”.

Discusión del proyecto en la Sala

Durante la discusión del proyecto previo a la votación, tanto el diputado Stephan Schuber (Republicano) y la diputada Sara Concha (Social Cristiano) pidieron reserva constitucional para unos artículos del proyecto, ya que según argumentó Schuber, éstos “define el contenido de los reglamentos internos afectando el ideario de los establecimientos educacionales”, Asimismo, sostuvo que “este proyecto de ley sobre convivencia escolar incluso tras las modificaciones introducidas por el Senado, presenta un enfoque que se autodefine como formativo, pero que en la práctica resulta tardío y mal orientado”.

Por su parte, Concha argumento que el proyecto “regula excesivamente los reglamentos internos afectando el proyecto educativo de los establecimientos educacionales, autonomía y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

En respuesta, la diputada Daniela Serrano (PC) retrucó que los temas referentes al reglamento interno ya había sido debatido en extenso en la comisión de Educación, recordando a su vez que el proyecto es una fusión de distintas iniciativas parlamentarias.

“Este proyecto tiene recursos, lo que le molesta a algunos”, añadió.

Así, en cuanto al reglamento, recordó, “esto ya lo debatimos, lo debatimos en la Comisión de Educación. Dijimos que se respetaba el derecho preferente de los padres, pero acá hay claramente una decisión, una decisión de rechazar todo. No lo entendemos, el proyecto ya viene mutilado y es importante avanzar al menos en algo”.

Por su parte la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio), señaló que “llama mucho la atención que algunos digan que les importa la violencia en las escuelas, pero se opongan a este proyecto”.

Si bien indicó que la iniciativa no avanzó como hubiese querido en la protección de la juventud LGBTQ+ en educación, el proyecto sí “da un paso en la dirección correcta”.

Junto con esto cuestionó a quienes rechazarán la iniciativa, señalando que se pudo hacer más durante la discusión en las comisiones.

“Pudimos avanzar más, en participación, en inclusión, en no discriminación, pero los conservadores de siempre tancaron la pelota”, sostuvo. “Por eso, no vengan después a decir y apuntar con el dedo que a ustedes les preocupa la violencia en los establecimientos educacionales, porque cuando discutimos de una herramienta concreta para abordar estos flagelos, para darle más herramientas a la escuela, para prevenir la violencia, ustedes se niegan e incluso algunos amenazan con ir al Tribunal Constitucional. Esto me parece inaceptable”, sostuvo.

“Chile necesita la ley de convivencia”

Por su parte, el diputado Daniel Lilayu (UDI) respondió que votará a favor, señalando que este proyecto “es una ley necesaria y largamente esperada”.

“Una ley que corrige prácticas que, bajo el nombre de convivencia escolar, terminando vulnerando derechos y dedicando a la autoridad al interior de las comunidades educativas. Debilita”, añadió.

“Voy a aprobar con convicción (...) también en la derecha, también somos sociales, también entendemos que hay otra visión”, afirmó esto último, en referencia a los dichos de la diputada Schneider.

En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto hizo hincapie en la importancia de que una iniciativa así sea aprobada, apuntando a que “es un proyecto muy significativo”, ya que entrega “un marco regulatorio para la convivencia escolar que ha sido realmente uno de los grandes problemas que se han acarriado en el sistema educativo durante mucho tiempo”.

“Este proyecto tiene un profundo sentido pedagógico, no es solamente un tema de justicia en materia de derechos, de derechos humanos, de respeto, de dignidad, es también y por sobre todo un proyecto que busca y apunta a la excelencia y a la mejora del sistema educativo”, señaló. “Chile necesita la ley de convivencia, nuestro sistema educativo lo precisa con urgencia”.