Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

Una de las máximas del fútbol es que los equipos deben partir con un buen arquero. La pieza es fundamental para darle solidez y seguridad al resto de la escuadra, más aún si se trata de una que se plantea grandes desafíos.

En Deportes Concepción, parece ley. Los penquistas anuncian un fichaje estelar para la portería. César Dutra es el nuevo encargado de custodiar los tres palos del conjunto penquista, que consiguió el retorno a Primera División después de vencer a Cobreloa en la definición de la liguilla de Ascenso.

Los penquistas informan del entendimiento con el guardameta a través de sus plataformas oficiales. “Deportes Concepción ha alcanzado un principio de acuerdo con el portero brasileño César Dutra, quien se sumará al plantel del León tras superar satisfactoriamente los exámenes médico”, consignan

“El guardameta, de imponentes 1.94 metros de altura, llega procedente del Boavista, club de la Primera División de Portugal. En su trayectoria destaca su paso por el Flamengo, además de defender las camisetas de Ponte Preta y Ferroviária, sumado a sus procesos en la Selección de Brasil Sub-20″, resume respecto de una exitosa trayectoria, en la que confían como garantía para el paso que da el club sureño.

Una tradición

Históricamente, los penquistas se han caracterizado por fichar porteros de renombre. Los casos más emblemáticos en ese sentido son dos: Daniel Morón y Carlos Narro Montoya. El Loro llegó a la región del Biobío en 1996, después de haberse convertido en un mito en Colo Colo, con el que consiguió la Copa Libertadores, la Recopa y la Copa Interamericana, además de múltiples torneos locales.

El Mono, en tanto, estuvo en el club durante la primera parte de 2001, en la segunda participación de Deportes Concepción en la Copa Libertadores de América. El transandino cargaba la condición de ídolo de Boca Juniors, el club más popular de Argentina.

En la misma lógica, aunque con mucho menos éxito, entra un fichaje más reciente: Gastón Gómez. Chila lucía en su trayectoria pasos por Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing. En los penquistas disputó apenas siete encuentros en la última campaña.

Intenso mercado

Los morados han realizado un intenso mercado de fichajes. Matías Cavalleri, Ignacio Mesías, Cristián Suárez, Jorge Henríquez, Misael Dávila y Leonardo Valencia han llegado a fortalecer la estructura que seguirá encabezando Patricio Almendra, el técnico que guio a los sureños al retorno a la categoría de honor del fútbol nacional.

Por contrapartida, Claudio Fernández, Diego Zambrano, Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, ⁠Felipe Saavedra, ⁠Fernando Cornejo, Nicolás L’huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez dejaron la institución.