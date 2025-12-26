SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Los morados contratan a César Dutra. El brasileño proviene del Boavista, de Portugal. Antes, fue campeón mundial juvenil con Brasil. El golero se suma a una larga lista de ilustres que han ocupado el arco penquista.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    César Dutra, el nuevo arquero de Deportes Concepción.

    Una de las máximas del fútbol es que los equipos deben partir con un buen arquero. La pieza es fundamental para darle solidez y seguridad al resto de la escuadra, más aún si se trata de una que se plantea grandes desafíos.

    En Deportes Concepción, parece ley. Los penquistas anuncian un fichaje estelar para la portería. César Dutra es el nuevo encargado de custodiar los tres palos del conjunto penquista, que consiguió el retorno a Primera División después de vencer a Cobreloa en la definición de la liguilla de Ascenso.

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Los penquistas informan del entendimiento con el guardameta a través de sus plataformas oficiales. “Deportes Concepción ha alcanzado un principio de acuerdo con el portero brasileño César Dutra, quien se sumará al plantel del León tras superar satisfactoriamente los exámenes médico”, consignan

    “El guardameta, de imponentes 1.94 metros de altura, llega procedente del Boavista, club de la Primera División de Portugal. En su trayectoria destaca su paso por el Flamengo, además de defender las camisetas de Ponte Preta y Ferroviária, sumado a sus procesos en la Selección de Brasil Sub-20″, resume respecto de una exitosa trayectoria, en la que confían como garantía para el paso que da el club sureño.

    Una tradición

    Históricamente, los penquistas se han caracterizado por fichar porteros de renombre. Los casos más emblemáticos en ese sentido son dos: Daniel Morón y Carlos Narro Montoya. El Loro llegó a la región del Biobío en 1996, después de haberse convertido en un mito en Colo Colo, con el que consiguió la Copa Libertadores, la Recopa y la Copa Interamericana, además de múltiples torneos locales.

    El Mono, en tanto, estuvo en el club durante la primera parte de 2001, en la segunda participación de Deportes Concepción en la Copa Libertadores de América. El transandino cargaba la condición de ídolo de Boca Juniors, el club más popular de Argentina.

    En la misma lógica, aunque con mucho menos éxito, entra un fichaje más reciente: Gastón Gómez. Chila lucía en su trayectoria pasos por Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing. En los penquistas disputó apenas siete encuentros en la última campaña.

    Intenso mercado

    Los morados han realizado un intenso mercado de fichajes. Matías Cavalleri, Ignacio Mesías, Cristián Suárez, Jorge Henríquez, Misael Dávila y Leonardo Valencia han llegado a fortalecer la estructura que seguirá encabezando Patricio Almendra, el técnico que guio a los sureños al retorno a la categoría de honor del fútbol nacional.

    Por contrapartida, Claudio Fernández, Diego Zambrano, Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, ⁠Felipe Saavedra, ⁠Fernando Cornejo, Nicolás L’huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y Gastón Gómez dejaron la institución.

    Más sobre:Deportes ConcepciónCésar DutraConcepciónFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    La economía de la Región de Tarapacá no repunta: PIB cae por cuarto trimestre consecutivo

    Tianqi ingresa nueva orden de no innovar por asociación Codelco-SQM argumentando que “ya pasó a fase de ejecución”

    Lo más leído

    1.
    La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

    La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

    2.
    No lo quieren en Macul: las maniobras de Colo Colo para sellar la partida de Brayan Cortés

    No lo quieren en Macul: las maniobras de Colo Colo para sellar la partida de Brayan Cortés

    3.
    “Es muy serio, no realiza asados ni conversa mucho”: exdirigidos por Paqui Meneghini detallan el método del nuevo DT de la U

    “Es muy serio, no realiza asados ni conversa mucho”: exdirigidos por Paqui Meneghini detallan el método del nuevo DT de la U

    4.
    El reemplazo de Matías Palavecino: Coquimbo Unido ficha a exjugador de la Juventus y Boca Juniors

    El reemplazo de Matías Palavecino: Coquimbo Unido ficha a exjugador de la Juventus y Boca Juniors

    5.
    La baja oferta de Colo Colo que provocó el portazo de Popín Castro y Deportes Limache

    La baja oferta de Colo Colo que provocó el portazo de Popín Castro y Deportes Limache

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026
    Chile

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Diputado Carter critica “reacción belicosa” del PC y el FA ante la inminente llegada de Kast a La Moneda

    Región del Maule: Carabineros detiene a sujeto tras ser sorprendido quemando pasto seco con encendedor

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física
    Negocios

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Ex seleccionado francés se lanza contra Argentina al recordar la final de Qatar 2022: “Siento mucho odio hacia ellos”

    La dura sanción que recibe compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla tras ser expulsado

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida

    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación