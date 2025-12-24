Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

Probablemente los hinchas de Deportes Concepción siguen con una sonrisa en el rostro. Hace dos semanas se sentenció su regreso a Primera División, categoría en la que no jugaban desde en 2008 y a la que volvieron luego de un tortuoso periplo por el amateurismo. Sin embargo, no todos están de fiesta en la Región del Biobío, puesto que este miércoles, a horas de la noche buena, el club emitió un comunicado en el que anuncia que nueve futbolistas no formarán parte de la plantilla 2026 que disputará la máxima categoría del fútbol chileno.

Desde el elenco lila informaron que no continuarán cinco jugadores que terminan su vínculo contractual con el club, y otros cuatro que finalizan su préstamo.

“Deportes Concepción expresa su más profundo agradecimiento por la entrega, el profesionalismo y el compromiso incondicional demostrado por este grupo de jugadores durante su tiempo en el club. Informamos que los siguientes futbolistas finalizan su vínculo contractual con nuestra institución: Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, ⁠Felipe Saavedra y ⁠Fernando Cornejo", comenzaron escribiendo en sus redes sociales.

Foto: Photosport

“Asimismo, agradecemos y despedimos a quienes finalizan su período de préstamo: Nicolás L’huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales, Gastón Gómez. A cada uno de ustedes, les deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales y personales”, cerraron.

Ya ratificaron a su DT

Cabe destacar que hace poco más de una semana, Deportes Concepción había ratificado a Patricio Almendra como entrenador del club para 2026 en Primera División.

“¡Sigamos rugiendo juntos en primera! Patricio Almendra continuará como Director Técnico de Deportes Concepción para la temporada 2026 en la Liga de Primera”, escribieron a través de sus redes sociales.

“El estratega lila continuará siendo parte de nuestro proyecto deportivo institucional que nos devolvió al lugar que merecemos y que seguirá en este nuevo desafío“, cerraron.

Almendra había asumido la dirección del primer equipo en agosto luego de la salida de Manuel Suárez. Bajo su dirección, el León de Collao terminó en el sexto lugar de la Primera B, clasificando a la liguilla, donde finalmente acabó imponiéndose.