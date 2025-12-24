SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Futbolista alemán muere tras caer desde 70 metros de altura

    Sebastian Hertner falleció en un accidente en un telesilla. El hecho ocurrió en una estación de esquí en Montenegro.

    Daniel Bustos
    El fútbol alemán está de luto. Sebastian Hertner, defensor que se desempeñaba en el ETSV Hamburgo de la quinta división de ese país, falleció de manera trágica tras caer de un telesilla a 70 metros de altura, todo ante la mirada de su esposa, quien lo acompañaba en un centro de esquí en Montenegro.

    El hecho sucedió en el complejo de Savin Kuk, cuando el telesilla se desenganchó de su cable y chocó con otro asiento que lo seguía. Esto produjo que el futbolista cayera al vacío. En tanto, la esposa de Hertner quedó atrapada durante el accidente y tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia. Sufrió una fractura en la pierna.

    La despedida

    La noticia causó impacto en Alemania y toda Europa. “Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”, escribieron en un comunicado desde ETSV Hamburgo.

    En tanto, Jan-Philipp Rose, su entrenador, le dedicó una emotiva despedida en un posteo de Instagram: “Eras mucho más para mí que solo mi capitán. Eras un amigo, un ejemplo a seguir y una persona que nos formó a todos... Tu repentina muerte nos ha conmocionado profundamente... Nuestro más sentido pésame a tu familia y seres queridos. En estos momentos difíciles, te acompañamos, pensamos en ti y te deseamos mucha fuerza. Descansa en paz. Siempre estarás en nuestros corazones”.

    Por último, Stuttgart, club en el que se formó en Alemania, también lo recordaron: “Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. El VfB Stuttgart atesorará la memoria de Sebastian Hertner”.

    Fue parte de la selección alemana

    Hertner, que tenía 34 años, se desempeñó como defensor central. Luego de su etapa como canterano en Stuttgart, fue transferido al equipo filial de Schalke 04. Por esos años, también fue parte de las selecciones juveniles de Alemania.

    Posteriormente sumó experiencias en 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, Türkgücü München, BFC Dynamo y Teutonia 05.

    Más sobre:FútbolSebastian Hertner

