El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

Cristián Zavala fue una de las figuras en el título de Coquimbo Unido. En el norte, el delantero encontró la regularidad que no le ofrecieron en Colo Colo. Los piratas quieren retenerlo para 2026, una temporada que tiene como gran atractivo la disputa de la Copa Libertadores. Sin embargo, la opción parece cada vez más lejana.

A través de una historia en su cuenta en Instagram, el atacante da una señal que parece concreta: una reverencia, a modo de saludo, da cuenta de una despedida cada vez más probable. Incluso la canción que elige, No te va a gustar, del grupo uruguayo A las Nueve, contiene referencias a una partida.

El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Colo Colo lo espera

Los aurinegros aún no han recibido la certeza de su continuidad, a pesar de la manifiesta propuesta para que se quede. En el norte aseguran que el exdelantero de Melipilla y Curicó Unido no ha manifestado intención de partir. Por el contrario, aseguran que su voluntad es permanecer en Coquimbo Unido. “No quiere volver a Colo Colo”, sostienen los aurinegros, aludiendo a confesiones que el futbolista ha realizado internamente.

La postura obedece a que el atacante valora la continuidad que ha alcanzado. Desde julio, actuó en 14 encuentros por el conjunto que dirigía Esteban González. Marcó dos goles y entregó cuatro asistencias.

El gesto de despedida de Cristián Zavala a Coquimbo Unido. Christian Andres Gonzalez Arancibia

“Ha dicho que está cómodo en el club y en la ciudad”, revelan los coquimbanos, respecto de la valoración que el jugador siente en el club. Sin embargo, admiten la incertidumbre que genera la definición respecto del futuro del alero, considerando que el nuevo técnico, Hernán Caputto, está en pleno proceso de estructuración del plantel. “Si no es él, habrá que buscar a otro, pero las señales que había dado apuntaban a que quería seguir”, insisten.

Colo Colo lo espera

El problema para las intenciones de los piratas es que la decisión respecto del futuro del jugador está estrictamente ligada a la voluntad de Colo Colo. Con los albos, Zavala tiene contrato por todo 2026, por lo que la palabra de Fernando Ortiz será decisiva a la hora de determinar su futuro en Macul.

“Podría quedarse en Coquimbo, podría volver a Colo Colo. Podríamos llegar a un acuerdo por el porcentaje que tiene Colo Colo con Zavala, no se olvide que nosotros somos dueños del 50%. Estamos conversando con la gente de Coquimbo. Es de esperar que en los próximos días también veamos cómo va a ser la situación”, había declarado Aníbal Mosa respecto del futuro del extremo, una posición que, por cierto, en Macul pretenden fortalecer.