SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    El atacante tiene contrato con los albos. En el norte esperaban la respuesta a la intención de que continuará en el campeón del fútbol chileno.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Cristián Zavala, en el duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Cristián Zavala fue una de las figuras en el título de Coquimbo Unido. En el norte, el delantero encontró la regularidad que no le ofrecieron en Colo Colo. Los piratas quieren retenerlo para 2026, una temporada que tiene como gran atractivo la disputa de la Copa Libertadores. Sin embargo, la opción parece cada vez más lejana.

    A través de una historia en su cuenta en Instagram, el atacante da una señal que parece concreta: una reverencia, a modo de saludo, da cuenta de una despedida cada vez más probable. Incluso la canción que elige, No te va a gustar, del grupo uruguayo A las Nueve, contiene referencias a una partida.

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Colo Colo lo espera

    Los aurinegros aún no han recibido la certeza de su continuidad, a pesar de la manifiesta propuesta para que se quede. En el norte aseguran que el exdelantero de Melipilla y Curicó Unido no ha manifestado intención de partir. Por el contrario, aseguran que su voluntad es permanecer en Coquimbo Unido. “No quiere volver a Colo Colo”, sostienen los aurinegros, aludiendo a confesiones que el futbolista ha realizado internamente.

    La postura obedece a que el atacante valora la continuidad que ha alcanzado. Desde julio, actuó en 14 encuentros por el conjunto que dirigía Esteban González. Marcó dos goles y entregó cuatro asistencias.

    El gesto de despedida de Cristián Zavala a Coquimbo Unido. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Ha dicho que está cómodo en el club y en la ciudad”, revelan los coquimbanos, respecto de la valoración que el jugador siente en el club. Sin embargo, admiten la incertidumbre que genera la definición respecto del futuro del alero, considerando que el nuevo técnico, Hernán Caputto, está en pleno proceso de estructuración del plantel. “Si no es él, habrá que buscar a otro, pero las señales que había dado apuntaban a que quería seguir”, insisten.

    Colo Colo lo espera

    El problema para las intenciones de los piratas es que la decisión respecto del futuro del jugador está estrictamente ligada a la voluntad de Colo Colo. Con los albos, Zavala tiene contrato por todo 2026, por lo que la palabra de Fernando Ortiz será decisiva a la hora de determinar su futuro en Macul.

    “Podría quedarse en Coquimbo, podría volver a Colo Colo. Podríamos llegar a un acuerdo por el porcentaje que tiene Colo Colo con Zavala, no se olvide que nosotros somos dueños del 50%. Estamos conversando con la gente de Coquimbo. Es de esperar que en los próximos días también veamos cómo va a ser la situación”, había declarado Aníbal Mosa respecto del futuro del extremo, una posición que, por cierto, en Macul pretenden fortalecer.

    Más sobre:Colo ColoCoquimbo UnidoCristián ZavalaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Lo más leído

    1.
    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    2.
    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    3.
    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026
    Chile

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
    Negocios

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.
    Mundo

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años