“Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

Juan Carlos Ferrero se refirió por primera vez a la separación profesional con Carlos Alcaraz, luego de casi ocho años de trabajo en conjunto. El exnúmero uno del mundo explicó los motivos del término del vínculo y realizó un balance del período en que dirigió al actual líder del ranking ATP.

En entrevista con Marca, Ferrero señaló que la decisión se gatilló tras diferencias surgidas al cierre de la última temporada. “Es verdad que cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos y como en todo contrato nuevo, de cara a lo que es el año siguiente, había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Como en todos los contratos uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí”, sostuvo.

El entrenador añadió que el desacuerdo no logró ser encauzado en conversaciones posteriores. “Ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado”, indicó.

“Hay puntos en los que no voy a entrar en detalles, pero en los que no hemos estado de acuerdo y al final hemos separado nuestros caminos”, añadió.

Ferrero fue el entrenador de Alcaraz por más de siete años. Yves Herman

Ferrero afirmó que hasta el final del curso ambos pensaban continuar. “Yo creo que el año ha sido muy bueno a nivel de resultados y la relación entre los dos ha sido todo el año espectacular. No hemos tenido peleas en ningún momento”, dijo.

“La entrada de Samuel López ha dado un aire fresco al equipo para que la relación pudiera durar de futuro. Ha sido un año muy bueno y, al acabar en Turín, sí que es verdad que todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y separamos nuestros caminos, pero en principio la idea era seguir y por eso yo le dije en el comunicado”, agregó.

El recorrido

Al repasar los siete años de trabajo, Ferrero recordó los inicios de Alcaraz. “Compartimos muchísimos momentos juntos en entrenamientos, en torneos, en hoteles… Siempre íbamos juntos a todas partes”, señaló.

Respecto al desarrollo deportivo del murciano, Ferrero destacó su potencial inicial. “Cuando yo llegué él era un jugador que tenía unas capacidades impresionantes técnicas, físicas y también mentales, y entre todo el equipo hemos sido capaces de llevarlo hacia arriba”, expresó.

El entrenador sostuvo que los cambios siempre requieren adaptación, aunque manifestó confianza en la continuidad del rendimiento del número uno del mundo. “Samuel López es una persona que le conoce muchísimo”, dijo.

Ferrero aseguró que uno de los objetivos del proceso fue la formación integral del jugador. “El más claro es que creciera como persona y como profesional. Que se integrara bien en este mundo, que es complicado”, señaló. Añadió que parte del trabajo fue ayudarlo a convivir con la presión: “Uno de los principales objetivos es que Carlos estuviera a gusto en los torneos, con mucha motivación”.

El futuro

Sobre el impacto personal de la ruptura, el técnico admitió que atraviesa una etapa de asimilación. “Creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo para acabar de asimilar. No es algo tan fácil. Ahora mismo yo estoy dolido”, afirmó.

Ferrero adelantó que, por ahora, no evalúa nuevos proyectos. “En ningún momento estoy barajando otras opciones porque necesito dos o tres meses de estar tranquilo y de que pase el dolor”, señaló. Consultado por la posibilidad de trabajar con otros jugadores de élite, sostuvo que “ahora es el momento de pasar la etapa difícil porque todos los días pienso todavía en Carlos y no es el tiempo de pensar en otros”.

El español no descartó un posible reencuentro profesional en el futuro. “Con la relación que hemos tenido cerrar la puerta definitivamente no sería lógico ni con él ni con el equipo”, indicó.

Por último, se refirió a su rol ahora como espectador. “Va a ser difícil no verlos. Yo espero reunir el valor para poder seguir viéndolo y ser un fan más”, puntualizó.