Sin Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo: Sevilla rescata un punto heroico en su lucha por alejarse del descenso

Sevilla logra un pequeño respiro. En el regreso del chileno Gabriel Suazo ingresó en la segunda parte), el equipo andaluz sacó un esforzado empate 2-2 en su visita a Elche que ganaba por 2-0, todo gracias a un polémico penal cobrado por Akor Adams en los descuentos deja al equipo a dos puntos del descenso.

Porque el equipo de Andalucía vive un delicado momento que lo tiene en una franca caída en el rendimiento futbolístico. Las lesiones, como la que aqueja a Alexis Sánchez, y la impotencia de hacer contrataciones ponen más obstáculos a un equipo, de por sí, lleno de problemas.

En ese escenario, el duelo ante los ilicitanos bien podía ser un punto de inflexión para comenzar el despegue. A los 7’, el jugador Oso, reemplazante natural del lesionado Gabriel Suazo (volvió recién a las prácticas) tuvo la primera clara. Enganchó hacia adentro y quedó solo frente al arco, pero su remate se fue lejos a un costado del arco.

Sin embargo, los dirigidos de Matías Almeyda mostraron el mismo desequilibrio que ha sido el sello de la temporada. Una preocupante fragilidad defensiva que volvió a ser el gran problema. A los 14’, la línea de volantes locales cortó el circuito en campo sevillano y Aleix Febas entró solo por el medio de la zaga para anotar el 1-0.

La visita intentó reaccionar con un cabezazo de Carmona que se fue por muy poco, poco antes de los 20 minutos. En los instantes finales de la primera parte, el encuentro ganó en emociones y aproximaciones en ambas porterías.

A los 38’, el sevillista Batista Mendy quedó en posición de tiro, pero su potente intento dio de lleno en el horizontal para luego salir de la cancha. Respondió Elche, Álvaro Rodríguez quedó en inmejorable ubicación para colocar el segundo, pero el meta Odisseas Vlachodimos sacó el balón a una mano para evitar la caída.

Cuando el duelo se iba en su primera fracción, la escuadra de los chilenos tuvo la gran oportunidad de conseguir el empate. Isaac Romero dejó solo a Djibril Sow, pero la definición del suizo fue repelida de manera notable por el golero ilicitano Iñaki Peña.

Final polémico

En el tiempo complementario, el temerario juego del Sevilla dejó aún más espacios para los pupilos de Eder Sarabia. A los 53’, Germán Valera estuvo a un paso de aumentar las cifras, pero la mano salvadora del golero Vlachodimos evitó la caída.

El tanto estaba cerca. En la jugada siguiente, el mismo golero griego debió apurarse para sacar la pelota al tiro de esquina. Tras el cobro, la segunda pelota quedó en los pies de Valera, quien no falló desde la medialuna de área para poner el 2-0, a los 55’.

Un tiro libre de Oso que dio en un ángulo fue la tímida reacción de los andaluces. A los 67’, Almeyda agotó los cambios con el ingreso del recuperado Suazo por el zaguero francés Tanguy Nianzou, quien había entrado momentos antes y debió salir por lesión.

Cuando restaba un cuarto de hora para el epílogo, tras una gran jugada de Oso, Akor Adams aprovechó un rebote en el vertical para descontar las cifras y poner una dosis de incertidumbre al partido.

En la última jugada del tiempo reglamentario, una interpretable mano de Rodríguez terminó en el penal a favor del Sevilla. En el segundo minuto de descuento, Adams le dio un desahogo a los andaluces tras convertir el 2-2 con el que acabó el duelo.