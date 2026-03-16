Rentas vitalicias registraron ventas récord en 2025 y se convierte en un año histórico para las aseguradoras

Las compañías de seguros de vida sacaron cuentas alegres el año pasado, pues registraron ventas récord de rentas vitalicias, sumando primas por UF 135.166.747 ($5.385.275 millones, o US$6.017 millones), un monto nunca antes visto.

Este nivel histórico en ventas que anotaron las rentas vitalicias en 2025 implica un alza de 21% interanual en el monto comercializado. En paralelo, el número de pólizas que vendieron al cierre del año pasado también registró máximos, pues llegaron a 59.582, un incremento de 25,8% en comparación a 2024.

Por primera vez las aseguradoras lograron vender más de 5 mil pólizas mensuales en siete meses: abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. De hecho, en los últimos dos meses del año casi superaron las 6 mil pólizas mensuales.

Así, la mayor parte de los nuevos pensionados en 2025 escogió una renta vitalicia antes que retiro programado. Al respecto, la Asociación de Aseguradores afirmó que “en los últimos años la contratación de rentas vitalicias ha aumentado de forma significativa. En 2025 alrededor del 60% de los afiliados que se pensionaron optaron por una renta vitalicia, mientras que en 2024 esa proporción se ubicaba en torno al 50%”.

En este contexto, desde el gremio explicaron que “más del 75% de quienes eligieron esta modalidad lo hicieron incorporando una cláusula de aumento temporal de pensión. Todo indica que esta tendencia se mantendrá, porque las rentas vitalicias son una alternativa que asegura ingresos estables, certeza respecto al monto de la pensión y protección de por vida”.

De hecho, sostuvieron que es “uno de los productos previsionales mejor evaluados por los pensionados, porque combina estabilidad en los ingresos frente a un escenario de mayor longevidad y volatilidad económica. Además, las rentas vitalicias cumplen un rol relevante para el mercado de capitales, ya que permiten canalizar ahorro previsional hacia inversiones de muy largo plazo, contribuyendo al financiamiento de proyectos de infraestructura, empresas y al desarrollo económico del país”.

María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest, ratifica que en términos generales se ha observado un aumento de interés por la renta vitalicia. “La gente quiere tener mayor certeza de cuánto va a recibir y quiere seguridad y no estar dependiendo de la rentabilidad de sus ahorros”, afirma.

La ejecutiva detalla una serie de razones ligado a lo anterior. Entre ellas, que desde el año pasado más personas pueden acceder a una renta vitalicia, dado que antes se exigía una pensión autofinanciada mínima de 3 UF para optar por esta modalidad, pero desde septiembre de 2025 se redujo el requisito a 2 UF gracias a la reforma previsional.

En esto también coincide el asesor previsional Felipe Gormaz. “Una inmensa cantidad de futuros pensionados quedaba fuera de esta opción porque sus fondos no le permitían optar a una renta vitalicia”, manifiesta.

Por otro lado, Jiménez indica que las personas han valorado bastante la renta vitalicia escalonada, que permite obtener una pensión de mayor monto durante los primeros años de jubilación, constante y en UF, para luego descender a la pensión vitalicia escogida por el pensionado. Allí se puede optar por aumentar la pensión en los primeros años, hasta el doble, pero luego se verá disminuida.

“Permite incrementar hasta en 100% el monto que se recibe, pero acotado a un plazo. Siendo la preferencia en 12, 24 y 36 meses para recibir el doble de pensión, y luego de ese periodo la pensión vitalicia es menor”, puntualiza Jiménez.

También explica que, en comparación con años anteriores, la renta vitalicia ha estado atractiva, en términos de que la diferencia de oferta entre retiro programado y renta vitalicia fue menor que en otros periodos, considerando que la tasa de interés media que están ofreciendo las compañías de seguros de vida terminó el año 2025 en 2,75%, contra el retiro programado que estaba en 3,43%.

Esa diferencia incluso fue más estrecha en meses anteriores, cuando la tasa de la renta vitalicia estuvo en 3,3% en marzo y la de retiro programado en 3,43%. “Antes, la diferencia de oferta entre retiro programado en un hombre podía significar entre 10% y 14% de menor pensión, pero el año pasado fue entre 6% y 10%. En las mujeres la diferencia era de entre 10% y 18% de menor pensión, pero el año pasado eso disminuyó al 12% como máximo”, asegura Jiménez.

Gormaz apunta a lo mismo: “La significativa baja de tasas del retiro programado durante el año 2025. Esto en la práctica hace menos competitivo al retiro programado frente a las rentas vitalicias. Disminuyen los diferenciales de tasas entre ambas modalidades de pensión. Adicionalmente, los pensionados estarían buscando opciones que disminuyan su exposición de riesgo a las turbulencias del mercado, y además el riesgo asociado a la mayor longevidad de las personas”, señala.

Por su parte, Jiménez agrega que “siendo un buen año en rentabilidad, también lo es para decidir optar por renta vitalicia; ya que lo que la mayoría quiere es saber cuánto recibirá siempre. Y lo último que es muy importante destacar, es que se despejó la reforma previsional”.

En tanto, Gormaz cree que también influyó “la eliminación de la oferta externa (que entró en vigencia con la reforma previsional) y el boom de los remates de rentas vitalicias, a partir del mes de septiembre del año pasado. Esto le dio gran publicidad y dinámica al mercado de las rentas vitalicias”.