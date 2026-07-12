El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya empezó con la edificación del proyecto destinado a transformar 1,6 kilómetros del borde costero del Lago Llanquihue, ubicado en la región de Los Lagos.

El nuevo Parque Costanera de Puerto Varas cuenta con una inversión de $9.700 millones y apunta a recuperar integralmente la orilla entre Punta de Diamantes y el humedal Marina Sur. Para esto, la iniciativa contempla el levantamiento de nueva infraestructura accesible y moderna, espacios recreativos, áreas verdes.

MOP da inicio a la construcción del nuevo “Parque Costanera” en Puerto Varas

Para esta transformación urbana, se habilitarán 11.578 m2 de espacios públicos . 3.100 m2 de ellos estarán destinados a la circulación peatonal, 4.000 m2 para áreas verdes y cerca de 4.500 m2 para zonas de permanencia y recreación. La iniciativa, además, considera la protección de humedales urbanos presentes en el sector.

Este domingo 12 de julio, la primera piedra situada en terreno marcó el inicio de las obras. El evento fue encabezado por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, y por el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate.

MOP da inicio a la construcción del nuevo “Parque Costanera” en Puerto Varas

“Hoy iniciamos una obra que acompañará el desarrollo de la comuna durante las próximas décadas. Una costanera renovada que fortalecerá su vocación turística, mejorará la experiencia de quienes viven aquí y ofrecerá a miles de visitantes un espacio público de primer nivel, acorde con una de las ciudades más emblemáticas del sur de Chile”, destacó el subsecretario.

Gárate, por su parte, recalcó que este proyecto “forma parte de una planificación técnica de largo plazo, prioriza a los vecinos y marca el desarrollo urbano por las próximas décadas consagrado en el Plan Puerto Varas 2030. Además, representa un sueño colectivo para construir una comuna donde los espacios públicos serán protagonistas de la calidad de vida.”

Entre las diferentes infraestructuras que contemplan las obras para el borde del segundo mayor lago de Chile, se encuentran miradores para contemplación paisajística, zonas de juegos infantiles, accesos universales a la playa, torres para salvavidas y muros de escalada.

Además, el proyecto integrará graderías hacia la playa, mobiliario urbano, nueva infraestructura náutica para embarcaciones menores y una playa solanera como principal balneario urbano de la comuna.

MOP da inicio a la construcción del nuevo “Parque Costanera” en Puerto Varas

La fecha de término para los trabajos está fijada para enero del 2028 . Serán ejecutados por la Dirección de Obras Portuarias del MOP.

De acuerdo con el Ministerio, este nuevo Parque Costanera se consolida como una de las mayores obras de espacio público impulsadas por la cartera al sur del país.