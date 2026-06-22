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    Fijan remate de proyecto inmobiliario a orillas del lago en Puerto Varas en un mínimo de US$ 8 millones

    La empresa en la que participan, entre otros, Alberto Alafuf, Cristián Varela, Francisco Gardilcic y Manuel Gomberoff, levantaba un proyecto de casas y edificios en la costanera de la ciudad lacustre, pero su principal acreedor, el banco Bice, la demandó por el incumplimiento de más de $8 mil millones. Un tribunal declaró su liquidación en febrero. Este jueves se remata la iniciativa.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Puerto_Varas

    En medio de las vacaciones del verano pasado, cuando Puerto Varas ebullía de actividad, un tribunal santiaguino decretó la quiebra de una empresa que llevaba a cabo un gran proyecto inmobiliario en la ciudad, a orillas del lago Llanquihue y con vista al volcán homónimo.

    El 12 de febrero pasado, el 8° Juzgado Civil de Santiago dictó la liquidación de la Inmobiliaria Los Capitanes SpA, tras el rechazo de su propuesta de reorganización concursal, que no convenció a su acreedor mayoritario, banco Bice, pese a los esfuerzos de la firma por renegociar sus deudas.

    La inmobiliaria, perteneciente a los empresarios Vicente Ballas Matte, Cristián Varela Eluchans, Francisco Gardilcic Rimassa, Manuel Gomberoff Schwartstein, Raúl Federic Bruck, Rodrigo Morelli Urrutia y Alberto Alaluf Alvo, entre otros, desarrolló con éxito parte de su proyecto inmobiliario “CasaLago”, en la avenida costanera Vicente Pérez Rosales N° 1620, en la residencial zona sur de Puerto Varas.

    La iniciativa considera 18 casas tipo Townhouse, todas construidas. De las 18 casas, 10 se denominan “Casa Lago” y ocho, “Casa Roble”. Sin embargo, debido a la difícil situación del mercado inmobiliario, el proyecto sufrió retrasos significativos en los flujos proyectados. El proyecto, además, cuenta con dos permisos de edificación aprobados para dos edificios de departamentos. En total, cuenta con 6.500 metros cuadrados (m2) construidos en una superficie de 2.346 m2.

    El próximo 25 de junio al mediodía la firma Tattersall Propiedades rematará el proyecto conjunto de manera online en un precio mínimo de 180 mil UF ($7.344 millones al valor de la UF de este lunes), es decir, unos US$ 8,1 millones.

    Al momento de la liquidación, la inmobiliaria presentaba pasivos totales por $16.510 millones (unos US$18,2 millones al tipo de cambio actual), distribuidos principalmente entre empresas relacionadas ($8.595 millones), acreedores financieros ($7.698 millones) y proveedores ($215 millones), según el balance provisorio presentado al tribunal el 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, ese monto se redujo sustancialmente conforme avanzó el proceso.

    La demanda inicial de liquidación forzosa en contra de la inmobiliaria fue realizada por el Banco Security el 25 de agosto de 2025, por una deuda de 91.176 UF, equivalente a $7.670 millones en su momento, pero dada la fusión de Security y Bice, el sucesor legal de ambas entidades, Bice, fue quien tomó la posta del proceso, que finalmente representaba $8.456 millones de pasivos, convirtiéndose en el principal acreedor, de un total verificado en el proceso de $8.478 millones, de acuerdo a la última junta ordinaria de acreedores del pasado 14 de mayo de 2026.

    El proceso de liquidación concursal de los activos de la inmobiliaria ha sido llevado a cabo por el liquidador Francisco Javier Cuadrado.

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