El 26 y 27 de junio Puerto Varas será la sede del Festival Pala en Mano 2026, iniciativa de conservación impulsada por Uñu Lab, que busca movilizar a personas, empresas, organizaciones y municipios para restaurar ecosistemas degradados, fortalecer la educación ambiental y generar acción climática concreta en el territorio. La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Varas, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO), organizaciones territoriales y actores locales.

Tras varias versiones del festival desarrolladas en Ancud, este año suma una nueva comuna, Puerto Varas; consolidando una red de colaboración que une al sector público, privado y la comunidad en torno a la recuperación del bosque nativo.

El fundador y líder de Festival Pala en Mano, Javier García, explica que “a diferencia de las restauraciones rurales, la reforestación urbana requiere intervenir ecosistemas fragmentados y altamente intervenidos, con el objetivo de recuperar biodiversidad, aumentar los servicios ecosistémicos y mejorar la resiliencia ambiental de la ciudad, actuando sobre espacios cotidianos, visibles y cercanos a la comunidad”.

Festival Pala en Mano busca restaurar bosque nativo degradado en Puerto Varas

La degradación del bosque nativo incide directamente en los servicios ecosistémicos que nos brindan los bosques como captura y almacenamiento de carbono, regulación hídrica, protección de suelos, conservación de flora y fauna nativa, bienestar y calidad de vida de las comunidades. En Puerto Varas, existen espacios urbanos y periurbanos que requieren procesos de restauración para recuperar su valor ecológico y social.

“Puerto Varas tiene una profunda vocación por el cuidado de su entorno natural, y por eso estamos muy contentos de ser sede del Festival Pala en Mano 2026. Esta iniciativa nos permite unir a vecinos, organizaciones, empresas e instituciones en torno a un objetivo común: restaurar nuestros ecosistemas, fortalecer la educación ambiental y generar acciones concretas frente al cambio climático. Queremos seguir construyendo una ciudad más verde, resiliente y comprometida con el cuidado del medio ambiente”, sostuvo el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate.

Pala en Mano propone restaurar ecosistemas mediante acciones colectivas, medibles y trazables, combinando educación, voluntariado y plantación de especies nativas. Durante dos jornadas, el festival reunirá a especialistas, empresas, autoridades, organizaciones sociales y familias para aprender, inspirarse y actuar directamente sobre el territorio.

En esa línea, el director de DIMAO Puerto Varas, Alfredo Caro, indicó que es clave “involucrar activamente a nuestra comunidad en la conservación y restauración de la Red de Parques Urbanos de Puerto Varas, transformando a vecinos, estudiantes, organizaciones y familias, en protagonistas del cuidado de estos espacios naturales”.

Agregó además: “Nuestros parques urbanos son verdaderos refugios de biodiversidad dentro de la ciudad y cumplen un rol fundamental frente al cambio climático, la protección de los ecosistemas y la calidad de vida de las personas. El gran objetivo de este festival es construir una ciudadanía más consciente, comprometida y orgullosa de su patrimonio natural”.

Festival Pala en Mano busca restaurar bosque nativo degradado en Puerto Varas

La primera jornada estará dedicada a contenidos y educación ambiental mediante charlas, conversaciones y exhibición de documentales vinculados a restauración ecológica, cambio climático, biodiversidad y regeneración de territorios. La entrada es liberada tras inscripción en www.festivalpalaenmano.cl y tendrá lugar en Centro de Arte Molino Machmar (CAMM), Puerto Varas.

La segunda jornada estará enfocada en el voluntariado y la restauración, que contempla la plantación de 2.500 árboles nativos junto a empresas, vecinos, estudiantes y familias de Puerto Varas. La cita es en el Parque Cerro Philippi a partir de las 12.30. Los días previos al festival, se estarán recibiendo voluntarios y voluntarias para los trabajos de plantación desde el 17 hasta el 25 de junio.

El festival contempla intervenciones en tres sectores estratégicos de la comuna: Cerro Philippi, Mirador de Puerto Varas y Quebrada Honda. Entre las especies que serán reforestadas destacan: Coigüe, Ulmo, Arrayán, Luma,Tiaca, Canelo, Notro, Fuinque y otras especies nativas propias del bosque templado lluvioso del sur de Chile.

El jefe de operaciones de Uñu Lab, Reinhard Fitzek, explica que “el Parque Reserva Bosque Mirador consta de un remanente de bosque nativo adulto de aproximadamente 3 hectáreas, en buen estado de conservación, que la comunidad ha estado cuidando y disfrutando como área de recreación y observación de la naturaleza. Este rodal limita con un terreno muy degradado cubierto de espinillo, que lo separa del área habitacional más cercana. El objetivo de la intervención en este terreno es eliminar la cobertura actual de plantas exóticas, remediar el sitio agregando suelo madre y plantar un conjunto de árboles nativos pioneros que inicie una trayectoria que facilite la reexpansión del bosque existente”.

Otro sitio a intervenir es el Parque urbano Quebrada Honda, donde años atrás se inició un proceso de plantación que quedó inconcluso. A lo largo del cauce de un arroyo de hidrografía cambiante se reducirá la cobertura exótica y se procederá a un enriquecimiento de la flora plantando diversas especies de árboles nativos, algunas con valor ornamental.

Un trabajo similar y a una escala aun mayor se pretende realizar en el tradicional Parque Cerro Philippi. Tras eliminar flora invasiva ajena al Bosque Valdiviano se plantarán árboles y flores nativas tolerantes a la sombra con la finalidad de detener procesos de erosión y aumentar la riqueza de especies para el deleite de futuras generaciones de visitantes.

Las empresas colaboradoras este año son: Lago Sofía Circular Food, Transportes GLA Chile, Changan, Tecnofast Home, Inmobiliaria Terrasur, Mesa Tropera, ISA VIAS, Salfa Rent y El Desconcierto.

La edición 2026 busca dejar un legado para Puerto Varas mediante plantación de 2.500 nuevos árboles nativos, recuperación de espacios degradados, participación activa de empresas y ciudadanía, educación ambiental para niños, jóvenes y adultos, y generación de indicadores trazables de restauración y acción climática. Para participar de talleres, charlas y plantaciones, es requisito la inscripción previa en Instagram @festivalpalaenmano