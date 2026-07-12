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    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido

    Carabineros informó que entre cinco y seis sujetos fueron sorprendidos saliendo desde una empresa de almacenaje de cartones. Uno de ellos fue detenido tras intimidar a personal policial con un arma de fuego.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido Diego Martin

    Un asalto a una empresa en Cerrillos terminó con una persecución policial, una balacera y un detenido durante este domingo en la Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió en calle Las Encinas, donde un grupo de sujetos ingresó a una empresa de almacenaje de cartones que se encontraba sin moradores. De acuerdo con los primeros antecedentes, trabajadores del sector alertaron a Carabineros tras advertir que los individuos habrían forzado los accesos del recinto.

    Según explicó el carabinero Edalio Gallardo, de la 34ª Comisaría de Vista Alegre, en Cerrillos, al llegar al lugar el personal policial sorprendió a un grupo de entre cinco y seis individuos saliendo desde el interior de la empresa.

    “Al llegar se percata que venían saliendo aproximadamente entre cinco a seis individuos desde el interior de la empresa, que estaba sindicada como que estaba sufriendo el robo”, señaló.

    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Tras ello, los sujetos abordaron un vehículo y huyeron del lugar, por lo que Carabineros inició un seguimiento.

    “Se suben a un vehículo y, ante lo cual, Carabineros le da seguimiento a este vehículo, y llegando posteriormente a una cuadra, se logra interceptar este vehículo”, detalló Gallardo.

    En ese momento, personal policial intimidó a los ocupantes para que descendieran del automóvil. Sin embargo, según la versión policial, el conductor apuntó a un funcionario con un arma de fuego.

    “Carabineros los intimida utilizando su arma de fuego para que se bajen del vehículo. El conductor intimida al carabinero con arma de fuego, logrando finalmente detener a uno de estos implicados”, indicó.

    Asalto a empresa en Cerrillos termina con persecución, balacera y un detenido

    El resto de los involucrados logró darse a la fuga en el vehículo. De acuerdo con el reporte, el detenido corresponde a un hombre chileno de 23 años, quien pasará a control de detención por los delitos de robo en lugar no habitado, amenazas a Carabineros e infracción a la Ley de Armas.

    Según trascendió, cámaras de seguridad registraron al menos 20 detonaciones durante el enfrentamiento entre los sujetos y personal policial.

    Más sobre:CerrillosCarabinerosBalaceraPolicialAsalto

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