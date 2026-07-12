Comando Central de EE.UU. anuncia nuevos ataques contra Irán tras ofensiva en el Estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este domingo el inicio de nuevos ataques contra Irán, en medio de la escalada militar en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio energético mundial.

“A las 5 p.m. ET de hoy, las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar más ataques contra Irán para seguir degradando su capacidad de atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el Estrecho de Ormuz”, señaló Centcom en una publicación en X.

El organismo agregó que el comandante en jefe ordenó los ataques “para hacer responsables a las fuerzas iraníes”.

Comando Central de EE.UU. anuncia nuevos ataques contra Irán tras ofensiva en el Estrecho de Ormuz

La nueva ofensiva se produce luego de que Estados Unidos denunciara un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra un buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el Estrecho de Ormuz. Según Reuters, un tripulante civil se encuentra desaparecido y la embarcación quedó sin posibilidad de continuar su ruta debido a un incendio a bordo y daños relevantes en la sala de máquinas.

De acuerdo con Centcom, los ataques estadounidenses fueron ejecutados por orden del presidente Donald Trump, en respuesta a las acciones atribuidas a fuerzas iraníes.

La escalada también generó preocupación en Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que un retorno a hostilidades a gran escala tendría “consecuencias catastróficas” para la región, la paz internacional y la economía global, y llamó a Irán y Estados Unidos a retomar negociaciones por la vía diplomática.