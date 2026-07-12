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    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral

    Patricio Torres encabezará la XVII Ronda de Consultas Políticas bilaterales de alto nivel. La visita se extenderá por cuatro días y se realiza en el marco de los 10 años de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral

    El subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, inició este domingo una visita de trabajo a China, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación en materias de interés común entre ambos países.

    La agenda se extenderá por cuatro días y contempla reuniones con diversas autoridades en Beijing, además de la realización de la XVII Ronda de Consultas Políticas bilaterales de alto nivel, instancia en la que también participará la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Rossi.

    “Vamos a desarrollar una minuciosa agenda de trabajo, que refleja la amplia gama de intereses comunes y lo estratégicos que son nuestros lazos”, señaló Torres, destacando que la visita busca mostrar a Chile “como un aliado confiable y que genera valor”.

    Durante el viaje, funcionarios chilenos y chinos trabajarán en subcomisiones de Política, Antártica, Minería, Ciencia y Tecnología, y Agricultura, con el fin de revisar el estado de la relación bilateral y explorar nuevas áreas de cooperación.

    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral

    Estas instancias culminarán con una reunión plenaria encabezada por Torres y el ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei.

    En Beijing, el subsecretario también se reunirá con el viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, Ma Hui, y con la viceministra del Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado, Zhang Qi. Con ellos abordará el estado general del vínculo bilateral, comercio e inversiones.

    La visita ocurre cuando Chile y China cumplen 10 años de su Asociación Estratégica Integral. Según Torres, durante esta década se intensificaron los contactos de alto nivel, se consolidaron intercambios sectoriales y el comercio bilateral duplicó su valor.

    “Nuestra meta ahora es trabajar en acuerdos que nos permitan diversificar aún más estos vínculos”, afirmó.

    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral

    El subsecretario también expondrá sobre política exterior chilena en la Academia de Ciencias Sociales de China, donde abordará las prioridades del Gobierno en relaciones internacionales: seguridad, crecimiento económico y construcción de confianzas.

    Además, Torres viajará a Shanghai, donde visitará el Instituto de Investigación Polar de China, con el objetivo de comenzar a gestar acuerdos de cooperación en investigación científica en la Antártica.

    Actualmente, China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó los US$67.105 millones en 2025. Según cifras del Banco Central citadas por Cancillería, la inversión extranjera directa china en Chile acumuló US$959 millones a 2024, dirigida a sectores como energía, transporte, hotelería y servicios.

    Más sobre:Relaciones ExterioresChinaCancilleríaSubsecretarioGobiernoInternacionalPatricio TorresMinisterio

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