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    Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia en Feria Caupolicán

    La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que la medida regirá entre el lunes 13 y el miércoles 15 de julio, en memoria de las seis personas fallecidas en el accidente ocurrido en el sector de Gómez Carreño.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia en Feria Caupolicán SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE

    La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, decretó tres días de duelo comunal tras la tragedia ocurrida en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño, donde seis personas murieron producto de un fatal accidente.

    Según informó el municipio, la medida regirá entre el lunes 13 y el miércoles 15 de julio, en memoria de las víctimas y como señal de acompañamiento a sus familias.

    “Los hechos ocurridos en la emblemática Feria Caupolicán han conmocionado profundamente a los comerciantes, a las familias y a quienes día a día concurren a este tradicional sector de nuestra ciudad”, señaló Ripamonti.

    Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia en Feria Caupolicán. En la imagen, Macarena Ripamonti. SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    En ese sentido, la jefa comunal sostuvo que el duelo busca también marcar que una tragedia de esta magnitud “no puede ser olvidada ni quedar atrás sin justicia”.

    “En memoria de quienes hoy nos han dejado, pero también como una señal de que una tragedia de esta magnitud no puede ser olvidada ni quedar atrás sin justicia, y en solidaridad con las personas heridas que continúan luchando por su recuperación, hemos decidido decretar duelo comunal durante los próximos tres días”, afirmó.

    Asimismo, Ripamonti indicó que instruyó adoptar la medida “como un gesto de respeto hacia las víctimas, de acompañamiento a sus familias y de recogimiento para toda la comunidad de Viña del Mar”.

    Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia en Feria Caupolicán SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE
    Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia en Feria Caupolicán SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE
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