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    Política

    Gobierno de Kast descarta conversaciones con Washington sobre candidatura de Bachelet a la ONU: “No ha sido tema”

    El titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, recalcó que se trata de un asunto que no está en los diálogos del Ejecutivo con otras naciones: “Es un tema que nosotros cerramos hace mucho tiempo y no ha sido tema para nosotros, ni con Estados Unidos ni con los otros países", dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Valparaiso, 25 de marzo 2026 La ex presidenta, Michelle Bachelet, asiste al ciclo de conversaciones Riesgos y Retos de la Democracia, realizada en el aula magna de la facultada de derecho de la Universidad de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El canciller Francisco Pérez Mackenna descartó que en su reciente paso por Washington hubiese sido parte de los diálogos con la Casa Blanca la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    El titular de Relaciones Exteriores del gobierno del Presidente José Antoni Kast visitó en la semana Estados Unidos, donde se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio.

    El encuentro tuvo lugar el lunes, a las 10.30 horas, en dependencias del Departamento de Estado del país norteamericano. El encuentro giró en torno a las relaciones estratégicas con el gobierno de Donald Trump.

    En conversación con Mesa Central de Canal 13, Pérez Mackenna fue inquirido si en el encuentro se abrió el diálogo hacia la postulación de la exmandataria chilena a la ONU.

    “No ha sido tema. Es un tema que nosotros cerramos hace mucho tiempo y no ha sido tema para nosotros, ni con Estados Unidos ni con los otros países”, respondió el canciller.

    La cruzada de Bachelet continúa con la nominación de Brasil y México, luego que La Moneda de Kast optó por retirar su respaldo, a contrapelo del gobierno del expresidente Gabriel Boric, que en septiembre de 2025 anunció la candidatura de la otrora dos veces jefa de Estado.

    El secretario de Estado también fue requerido sobre si sería incómodo para el Ejecutivo el eventual triunfo de la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para suceder a António Guterres.

    “No lo creo. Si gana la tenemos que felicitar y trabajar con ella como siempre se ha hecho, pero no ha sido tema”, retrucó.

    Y luego agregó sobre la postura del gobierno: “Nosotros lo que dijimos es que no íbamos a participar en la campaña, pero tampoco vamos a hacer campaña por otra candidata. Y si gana la vamos a felicitar y trabajar con ella”.

    Además de Bachelet, los otros postulantes en carrera son Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Macky Sall (expresidente de Senegal) y Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana).

    La exmandataria apuesta a ser la favorita del Consejo de Seguridad, que es la valla por la que debe pasar cada candidatura. De los países que integran ese grupo, cinco tienen poder para vetar su nominación: Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia.

    Solo le falta una cita con Washington, que aún no concreta, según dicen en su entorno, por motivos de agenda. La administración de Trump, en todo caso, no se ha reunido con el resto de los candidatos a la ONU, según recalcan en el círculo de Bachelet.

    Hasta ahora, existen señales negativas de Washington a Bachelet, pues, a través de algunas de sus autoridades, ha manifestado aprensiones con su postulación. En particular, el embajador de la Casa Blanca en la ONU, Michael Waltz, hace un tiempo dijo que compartía las preocupaciones del congresista estadounidense Pete Ricketss (republicano) por sus aptitudes. Ante esto, la expresidenta ya se ha puesto en el caso de ser vetada por sus ideas, lo que ha calificado como algo que la hará sentirse “honrada”.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancilleríaMichelle BacheletONUNaciones UnidasGobiernoJosé Antonio Kast

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