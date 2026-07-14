RN prepara encuentro en Cerro Castillo: coordinación en el sector y críticas de republicanos marcarán cita con Kast

Este martes, a las 20 horas, los senadores y diputados de Renovación Nacional (RN) llegarán por segunda vez al Palacio Presidencial de Cerro Castillo para reunirse con el Presidente José Antonio Kast.

La cita es parte de una ronda de encuentros que el Mandatario ha convocado con los partidos tras varias semanas de tensiones. En ese contexto, e n RN afirman que no dudarán en plantear sus inquietudes: la coordinación en el sector para sacar adelante la agenda del Ejecutivo, sobre todo en materia de empleo, y también las críticas que han recibido por sus pares del oficialismo por el rol que han cumplido en el sector.

“Hoy día tenemos reunión con el Presidente precisamente para poder conversar de nuestra relación con el gobierno, de cómo apoyamos, cómo mejoramos. (...). Hemos pedido generar espacios de conversación con él, esta es ya la segunda reunión que vamos a tener con el Presidente y creo que todavía tenemos mucho que avanzar en los espacios de coordinación entre los partidos que apoyamos al gobierno. Es algo que nosotros hemos pedido en varias ocasiones”, dijo la presidenta del partido, Andrea Balladares en entrevista con radio Agricultura.

“Vamos a reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos por las urgencias de Chile. La prioridad es avanzar en seguridad, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las familias. Desde el Senado estamos disponibles para sacar adelante los proyectos que el país necesita”, sostuvo, por su parte, la jefa de bancada de los senadores, María José Gatica.

A cuatro meses de iniciada la administración de Kast, el rol de RN dentro del oficialismo se ha transformado en uno de los principales temas de discusión.

En el Partido Republicano y en la UDI comparten la idea de que la colectividad que encabeza Balladares es la que más se ha desordenado dentro de la alianza. Incluso, en La Moneda han evidenciado malestar por la conducta de algunos parlamentarios de la colectividad.

En el Ejecutivo, por ejemplo, no fue bien evaluado que la senadora Paulina Núñez -una de las principales figuras del partido- cuestionara la determinación del gobierno de solicitar la renuncia de Priscilla Carrasco a la dirección del SernamEG, pese a su cáncer. Tampoco que la senadora RN María José Gatica se convirtiera en una de las voces más críticas al desempeño de Mara Sedini como ministra, quien finalmente terminó fuera del gabinete.

A lo anterior se suman la vicepresidenta de la Cámara de Diputados Ximena Ossandón y el jefe de bancada de los diputados RN, Diego Schalper, quienes han sido otras de las figuras que más observaciones han hecho sobre el rumbo de la actual administración y del oficialismo.

Sin ir más lejos, ambos criticaron este lunes la posibilidad de que la exministra Trinidad Steinert asuma un cargo en el gobierno. Esto, después que desde el Ejecutivo le ofreciera una agregaduría en la embajada de Chile en Perú.

En paralelo, Ossandón insistió el lunes con sus críticas a republicanos y, en entrevista con La Segunda, planteó que “si no se acaba la cancelación, RN tendrá que repensar su posición en el gobierno”. El tema se espera que sea discutido con el Mandatario, quien la semana pasada llamó a los republicanos a evitar conflictos con Chile Vamos.

En el oficialismo, en todo caso, dicen que Balladares, quien asumió como presidenta de RN en abril de este año, ha tenido un debut tibio respecto a ordenar a su partido. En las demás tiendas del sector tenían la expectativa de que ella pudiera alinear a sus filas y evitar cuestionamientos a las decisiones gubernamentales.

La senadora por el Maule, contrario a lo que esperarían en el resto del oficialismo, es partidaria de que RN haga ver sus diferencias cuando corresponda.

Lo que para la UDI y republicanos son conductas cercanas a la deslealtad, en RN lo ven como un valor y es parte del perfil que quieren cultivar. En la colectividad consideran que es positivo para el sector hacer ver sus diferencias entre sí. Además, enfatizan que sus “descuelgues” han sido en coordinación con el gobierno y que muchos de los puntos que han planteado han sido recogidos por el Ejecutivo.

Por ejemplo, la semana pasada, el diputado Schalper celebró que “el gobierno ingresó una indicación que modifica la franquicia del Sence, dejando atrás la idea de eliminarla. Estamos felices porque se escuchó a RN (...)”. Se trata de una iniciativa que él -junto a su par Eduardo Durán- rechazó en la comisión de Hacienda de la Cámara, votación de la que dio aviso al gobierno.

El acuerdo que impulsó Núñez la semana pasada con los senadores PPD en torno a la megarreforma -pese a la resistencia de algunos en el oficialismo y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- representa, dicen en el partido, el rol que justamente quieren cumplir en el sector. De hecho, en la colectividad no dudaron en intentar salir a capitalizar ese hito.

RN se ha posicionado como el principal contrapeso del Partido Republicano dentro del oficialismo. La tienda tiene poder, sobre todo, en el Senado: ahí son el comité más grande de la derecha, con diez integrantes. La colectividad que encabeza Squella tiene sólo cinco legisladores en la Cámara Alta, al igual que la UDI.

Ese peso, creen en RN, les facilita la tarea de ser el principal articulador de la derecha.

Al ejercer como contrapeso del partido fundado por el Presidente, la convivencia con ellos se ha tensionado durante los últimos meses. En la sesión de la comisión política de la colectividad de RN, que se realizó la semana pasada, algunos de los dirigentes advirtieron a la directiva que la molestia con republicanos está vigente, pese a que el Presidente Kast ha hecho esfuerzos por superar los conflictos entre colectividades.

En el partido resienten que, por años, se les haya tratado de “derecha cobarde” por intentar buscar acuerdos que hoy los republicanos, a la cabeza del gobierno, también persiguen. Junto con eso, están preocupados por la cercanía que han evidenciado dirigentes de esa colectividad con el Partido Nacional Libertario, que no forma parte del gobierno.