Gol offside, agresiones y cambios extra: ausencia del VAR en Copa Chile y bajo nivel del arbitraje agudizan crisis de Tobar

Gol offside, agresiones y cambios sobre lo permitido: ausencia del VAR en Copa Chile agudiza crisis de Tobar y el arbitraje.

La Copa Chile deja al arbitraje en el centro de la discusión. Durante la última jornada se registraron nuevas controversias en el contexto de la ausencia del VAR en la primera fase del certamen. Todo en medio de un escenario marcado por las críticas que distintos clubes y entrenadores han dirigido durante los últimos meses a la Comisión de Árbitros encabezada por Roberto Tobar.

Uno de los encuentros que concentró la atención fue el triunfo de San Luis sobre Universidad Católica (4-0). El desempeño del juez Manuel Vergara generó fuertes cuestionamientos desde la UC. Entre los reclamos figura la validación del primer gol del conjunto canario, jugada que fue cuestionada por una eventual posición de adelanto.

Además, desde la UC también reclamaron dos posibles penales sobre Jimmy Martínez y Justo Giani que no fueron sancionados, una agresión sufrida por Juan Francisco Rossel y la expulsión de Giani tras recibir una segunda tarjeta amarilla luego de protestar una acción dentro del área que el equipo estudiantil consideró infracción.

El insólito cambio extra

La ausencia del VAR dejó en evidencia los problemas para los jueces. Las polémicas no se limitaron a las decisiones dentro de la cancha. Deportes Concepción derrotó 2-0 a Deportes Puerto Montt en un encuentro que dejó una situación poco habitual relacionada con la aplicación del reglamento.

Durante el compromiso, el conjunto visitante realizó siete sustituciones. El reglamento permite un máximo de cinco, además de una modificación adicional por protocolo de conmoción cerebral.

La secuencia comenzó cuando Nicolás Mancilla debió abandonar el partido tras recibir un golpe en la cabeza, siendo reemplazado por Gabriel Vega mediante la utilización de la tarjeta rosada. En esa misma ventana ingresó Richard Paredes por Fabián Espinoza. Posteriormente, Luis Rojas reemplazó a Sebastián Pérez y anteriormente Danilo Díaz entró por Diego Mancilla.

A los 84’, Puerto Montt realizó una nueva triple modificación. Alexis Sabella, Juan Jaime y el arquero Gonzalo Collao dejaron la cancha para darle paso a Yedar Naguil, Pablo Cachi y Emilio Ascui, completando siete sustituciones durante el encuentro.

Las bases de la Copa Chile establecen en su artículo 33 que, en caso de infracción, el club responsable será sancionado con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido. Como Puerto Montt cayó en el encuentro ante Deportes Concepción, esa disposición no modifica la tabla del Grupo H. No obstante, el reglamento también contempla una multa de 10 UF.

Las situaciones registradas durante la jornada se suman a una serie de cuestionamientos que distintos clubes han formulado durante las últimas semanas por el nivel del arbitraje chileno.

La ausencia del VAR marcó la primera fase de la Copa Chile. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Los reclamos de Ortiz

Hace algunas semanas, Fernando Gago, criticó el actuar del equipo arbitral tras el empate 2-2 frente a Audax Italiano en la Copa de la Liga. El técnico argentino acusó “falta de respeto” por parte de uno de los asistentes. Algo similar a la denuncia que hizo en su momento Daniel Garnero, el técnico de la UC.

“Son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha y saben el reglamento, pero en la esencia del juego erran un montón”, declaró el entrenador cruzado hace meses. Luego del clásico frente a Colo Colo dirigido por José Cabero, el DT volvió a manifestar su molestia. “Si comento lo que me dicen dentro de la cancha, sería un papelón”, afirmó.

A esos cuestionamientos también se sumó recientemente el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien, tras el triunfo de su equipo sobre O’Higgins, respaldó las críticas. “Lo dijo Garnero y Gago, ahora lo digo yo: las cosas en que comunican y cómo se expresan no es lo correcta. No es la forma adecuada. Yo puedo decir y tú no. Espero que se entienda”, señaló el entrenador.

El entrenador del Cacique evitó referirse, eso sí, a la sanción de cuatro fechas sobre Javier Correa en la Liga de Primera, quien recibió el castigo precisamente por cuestionar la labor de Nicolás Gamboa en un partido del Cacique ante Huachipato. El escenario mantiene bajo presión a Tobar, cuya gestión ha sido objeto de críticas desde distintos clubes debido a la repetición de controversias a lo largo de toda la temporada.