Balladares (RN) por acuerdo caído entre senadores del PPD y Gobierno: “Hay que ser lo más prolijo posible para no generar estos problemas”

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió durante la mañana de este martes al acuerdo caído entre el PPD y el Gobierno por invariabilidad tributaria, señalando que “generó un traspié” de cara a la votación.

En conversación con Radio Agricultura, la senadora sostuvo que “esto no son cosas fáciles, son cosas complejas, son propuestas complejas y para eso se necesitan también equipos multidisciplinarios que ayuden a que salgan adelante".

"Fue un problema, generó un problema, fue un traspié y cuando estamos en un proyecto tan importante para el país como este proyecto de reconstrucción y reactivación económica hay que ser lo más prolijo posible para no generar estos problemas", añadió.

Asimismo, respecto a la votación, la cual podría ser adelantada para el día de hoy, la senadora mencionó que “a nosotros nos gustaría porque ya que la comisión logró terminarlo ayer, hay espacio para poder votarlo, el resto de las comisiones habíamos terminado la semana pasada, nosotros terminamos una jornada larga pero con horarios razonables la semana pasada en trabajo, o sea que han habido días para ver los textos finales, así que creo que se podría dar, esto depende de la voluntad de los comités”.

En cuanto a los motivos, apuntó que “hay un contexto hoy día por la emergencia climática, todos estamos preocupados por nuestras regiones, a mí me toca el Maule que ya hemos vivido inundaciones muy grandes, claramente muchos queremos partir rápido a nuestras regiones por la emergencia, pero también está la responsabilidad de votar y si fuera el miércoles, bueno, se tiene que hacer así hasta la hora que corresponda”.

Asimismo, respecto a la discusión de la megarreforma y el rol que ha tenido el Presidente José Antonio Kast, la senadora de Renovación nacional sostuvo que " él siempre dice que confía mucho en su equipo de Ministro y creo que ahí a lo mejor puede estar esta diferencia".

A la vez, comentó que “por eso hemos pedido generar espacios de conversación con él, ya esta es la segunda reunión que vamos a tener con el Presidente y creo que todavía tenemos mucho que avanzar en los espacios de coordinación entre los partidos que apoyamos al Gobierno”.

Debate por 40 horas y flexibilidad laboral

En la ocasión, Balladares también se refirió al debate por las 40 horas y flexibilidad laboral, cuestionando el video difundido por las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, acusándolas de instalar “caricaturas”.

“Yo creo que tratar de instalar caricaturas, parece además en la contingencia que aparecen, aparecen dos ex-ministras, una ministra en particular que estuvo en esta conversación. Yo creo que es de lo que no aporta la discusión de fondo, sobre todo cuando hay una ministra que sabe técnicamente de lo que se trata esto“, señaló.

En la misma línea apuntó que “las cincuenta y dos horas hoy día existen en la ley de cuarenta horas, porque es el tope que tú puedes conseguir entre horas ordinarias y horas extraordinarias. Entonces, creo que no es el tipo de contenido que uno espera en un debate de fondo”.

La senadora también apuntó que “aquí nunca se ha buscado cambiar o alterar el espíritu de la ley de cuarenta horas, sino flexibilizarlo para aquellos rubros que necesitan una mayor disponibilidad en algunas épocas o en algunos tiempos versus otros tiempos".