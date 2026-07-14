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    Histórico de Inglaterra ningunea a la Albiceleste: “Argentina no me preocupa; jugador por jugador, somos mejores”

    John Terry expresó su tranquilidad de cara al duelo de la selección de Inglaterra contra la Albiceleste de este miércoles.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Inglaterra se enfrentará a Argentina en el Mundial. Huang Zongzhi

    El duelo de Inglaterra contra Argentina en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 de a poco va tomando temperatura. Diversos exjugadores ingleses han tomado la palabra para referirse a este cruce.

    Uno de ellos ha sido el exdefensor John Terry quien se mostró confiado en que el cuadro de los Tres Leones pueda salir victorioso ante el equipo comandado por Lionel Messi.

    El excapitán del Chelsea y de la selección inglesa participó del podcast oficial de la FIFA donde comentó que “si soy sincero, Argentina no me preocupa. No miro a Argentina y pienso que sea mejor que nosotros. Creo que, jugador por jugador, somos mejores que Argentina”, afirmó de entrada.

    No obstante, también fue enfático en remarcar que la experiencia en estas instancias de la Albiceleste debe ser un punto a considerar. “La experiencia que tienen en estas instancias decisivas de las competiciones puede jugar muy a su favor”, indicó.

    Claro que más adelante profundizó en su postura inicial de que, desde la individualidad, el cuadro inglés es mejor. “No creo que Argentina sea más fuerte que Inglaterra. Si analizamos cada posición, creo que Inglaterra tiene una plantilla ligeramente superior”.

    También alabó del equipo a cargo de Thomas Tuchel que “lo que más me gusta del equipo ahora mismo es que siempre saben cómo superar los momentos difíciles. Tenemos un muy buen equipo y siento que todo está a favor de Inglaterra. Quizás este sea nuestro momento”.

    Los elogios a Bellingham

    Más adelante en la conversación, John Terry aprovechó el momento para destacar a quien se transformó en la figura del duelo de cuartos de final contra Noruega, Jude Bellingham, autor de los dos goles de la victoria por 2-1 contra los vikingos.

    Desde el inicio del torneo dije que Bellingham me recuerda a Zidane. Está impulsando a todo el equipo. En mi opinión, es un jugador de clase mundial”, comentó.

    Allí destacó las condiciones futbolísticas del volante, así como su personalidad fuera de la cancha. “No solo en el campo, sino que la forma en que Bellingham habla con los medios también demuestra una increíble serenidad y carácter”.

    La postura de Joe Cole

    Otro histórico del fútbol inglés que tomó la palabra para anticipar el partido fue Joe Cole en un programa de conversación junto a Gary Lineker y Micah Richards lanzó que “a Messi hay que mandarlo a dormir”.

    “A mandarlo a dormir. Lo digo ahora, iremos a la final del Mundial. Les vamos a ganar, lo siento en mis huesos”, complementó mientras Richards le pedía “no digas eso”.

    A este episodio se suman las palabras de Gary Neville en las que criticó y alabó a la dupla de centrales conformada por el Cuti Romero y Lisandro Martínez. “Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, expuso.

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