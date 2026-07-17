Aranceles de EE.UU. sacuden la carrera presidencial brasileña mientras Lula y Flávio Bolsonaro se culpan mutuamente

Reunión bilateral entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevada a cabo en octubre de 2025 en Kuala Lumpur, Malasia.

Los aranceles impuestos el miércoles por la administración de Donald Trump a productos brasileños involucraron a Washington en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre, reavivando la preocupación por la injerencia estadounidense en la política latinoamericana.

Los dos candidatos que lideran las encuestas en la mayor economía de América Latina, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flavio Bolsonaro, se culparon mutuamente el jueves después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, argumentara que los aranceles eran consecuencia de la gestión de Lula en las negociaciones comerciales. Dichas negociaciones se extendieron durante meses e incluyeron decenas de reuniones, recordó Reuters.

“El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos”, declaró Rubio en su cuenta de X.

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, justificó los nuevos aranceles del 25% sobre miles de productos brasileños alegando prácticas comerciales desleales. La disputa se ha convertido en un punto álgido político, con Lula y Flávio Bolsonaro -hijo del aliado de Trump y expresidente Jair Bolsonaro- realizando visitas por separado al Despacho Oval para presentar su postura contra los aranceles ante el presidente estadounidense.

“La culpa del aumento arancelario recae en Lula”, afirmó el senador Bolsonaro.

Sin embargo, analistas políticos señalan que podría ser difícil para el joven Bolsonaro cambiar la percepción de los brasileños sobre los aranceles. El propio Trump vinculó los aranceles que impuso a los productos brasileños el año pasado con lo que denominó una “caza de brujas” contra el padre del senador, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenado por intentar derrocar la democracia.

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.



His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

De hecho, nuevos datos de la encuesta de Genial/Quaest, publicados este jueves, muestran que la mayoría de los brasileños culpa más a Flávio Bolsonaro que al presidente Lula por los aranceles anunciados por Estados Unidos a los productos brasileños.

Al ser consultados sobre el motivo del anuncio, el 51% de los encuestados coincidió más con Lula en que Flávio apoyó el aumento arancelario de Estados Unidos para perjudicar al gobierno federal. Otro 30% afirmó creer más en la versión del senador, quien aseguró haberle pedido a Trump que no gravara a Brasil.

El hermano del senador, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, se atribuyó el mérito el año pasado de haber presionado a la Casa Blanca para que aumentara los aranceles a las importaciones estadounidenses de productos brasileños en represalia por un caso penal contra su padre.

El resultado de los aranceles “forma parte de una conspiración urdida con la colaboración activa de la familia Bolsonaro”, declaró Lula el jueves. “Son falsos patriotas que orquestaron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, impulsados ​​por objetivos electorales”. La familia ha negado tales acusaciones.

Flávio Bolsonaro responsabilizou Lula pela tarifa adicional de 25% aplicada pelos EUA sobre produtos brasileiros.



Em vídeo nas redes, o senador afirmou que tentou convencer as autoridades americanas a adiar a medida para 2027 e criticou a condução do governo brasileiro nas… pic.twitter.com/wPEFY8jhdE — Congresso em Foco (@congressoemfoco) July 16, 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró este jueves que no existe justificación para los nuevos aranceles del 25% anunciados por el gobierno de Estados Unidos sobre productos brasileños. Los aranceles, propuestos por primera vez el mes pasado, entrarán en vigor el 22 de julio.

Según Vieira, las medidas adoptadas contra Brasil, desde el principio, tuvieron una “motivación política” y “carecen de fundamento en la realidad”.

“Claramente, lo que molesta al gobierno de Estados Unidos es que Brasil no haya cedido a demandas irrazonables”, declaró el canciller.

Horas después del anuncio de los nuevos aranceles estadounidenses a las exportaciones brasileñas, el gobierno de Lula comenzó a analizar una respuesta a Estados Unidos, que debería consistir en represalias y la reanudación de una disputa en la Organización Mundial del Comercio (OMC), posiblemente involucrando al sector audiovisual y las patentes farmacéuticas, según fuentes que participan en las negociaciones.

“Brasil iniciará de inmediato los procedimientos necesarios para invocar los mecanismos previstos en la ley de reciprocidad... y también abordará el asunto a través del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio”, indicó Lula el miércoles, haciendo referencia a un mecanismo que le permite responder con contramedidas.

Intervención de Trump

Trump está interviniendo en las contiendas políticas de Latinoamérica. Su reciente “respaldo total e incondicional” al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se suma a su apoyo a líderes como Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile, apunta Reuters.

Nota à imprensa sobre a imposição de tarifas unilaterais contra o Brasil pelos Estados Unidos



O dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e EUA como um marco lastimável.



O governo brasileiro repudia a decisão anunciada hoje pelo governo dos EUA… — Lula (@LulaOficial) July 16, 2026

Sin embargo, las encuestas sugieren que los aranceles podrían beneficiar a Lula, no al joven Bolsonaro.

Una encuesta publicada el jueves, realizada esta semana por la empresa Quaest, mostró que el 42% de los encuestados afirmó que los aranceles los inclinaron a votar por Lula, en comparación con el 27% que votó por el senador Bolsonaro. La mayoría -el 63%- expresó su opinión de que los aranceles los perjudicarían a ellos o a sus familias.

La política exterior es uno de los varios temas que podrían influir en los votantes en una elección reñida, afirmó Lucas de Aragão, socio de la consultora Arko Advice, con sede en Brasilia.

“Los votantes indecisos en estos temas tan polarizadores son muy importantes, y en este punto, concretamente en lo que respecta a los aranceles, parece ser una victoria del discurso de Lula sobre el de Flávio”, dijo Aragão.