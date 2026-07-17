Ocho muertos y 19 heridos dejan nuevos ataques de EE.UU. contra el sur de Irán

Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas durante la noche de este jueves como consecuencia de una nueva ola de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra distintos puntos del sur de Irán, en lo que constituye la sexta jornada consecutiva de ataques estadounidenses sobre territorio iraní en el marco de la escalada militar que enfrenta a ambos países.

El balance preliminar fue entregado por autoridades sanitarias iraníes, que informaron que las víctimas se concentraron principalmente en las provincias de Fars y Hormozgan, donde se registraron impactos sobre infraestructura vial, barrios residenciales y puntos estratégicos de transporte y comunicaciones.

El ataque con mayor número de víctimas se produjo en el condado de Jamir, ubicado en la provincia de Fars, cercana al golfo Pérsico, donde la ofensiva alcanzó al menos seis puentes de la zona.

De acuerdo con el último balance difundido por la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan y recogido por la agencia iraní Fars, el bombardeo dejó siete personas fallecidas y otras nueve heridas, convirtiéndose en el episodio más grave de la jornada.

Las autoridades locales no entregaron detalles sobre la identidad de las víctimas ni precisaron si entre ellas había personal militar o exclusivamente civiles.

Ataques alcanzan barrios residenciales y red ferroviaria

En una segunda ofensiva, las fuerzas estadounidenses bombardearon un sector residencial de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, también en la provincia de Hormozgan.

El ataque dejó una persona fallecida y otras ocho lesionadas, además de provocar daños en una torre de comunicaciones, lo que derivó en interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad.

La misma localidad fue escenario de un tercer bombardeo dirigido contra el nudo ferroviario. En ese incidente se reportaron dos personas heridas, aunque las autoridades iraníes indicaron que los daños sobre la infraestructura fueron “mínimos” y que las operaciones ferroviarias no sufrieron afectaciones de gran magnitud.

Tras la operación, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó la ofensiva mediante un comunicado en el que aseguró que las acciones comenzaron a las 21.00 horas y tuvieron como objetivo reducir aún más las capacidades militares iraníes.

Según el organismo militar estadounidense, participaron aviones de combate, drones y buques de guerra, que emplearon munición de precisión para atacar múltiples instalaciones estratégicas distribuidas en el sur del país.

Entre los blancos alcanzados, Washington mencionó instalaciones de vigilancia costera, sistemas de defensa aérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas iraníes.

El Centcom sostuvo que la operación logró impactar “decenas de objetivos militares”, aunque no entregó un número específico de instalaciones destruidas ni informó sobre eventuales bajas militares iraníes.

Washington mantiene despliegue militar

Junto con confirmar los ataques, el Ejército estadounidense destacó que mantiene un amplio despliegue militar en la región, en medio del deterioro de la situación de seguridad.

El Mando Central indicó que actualmente más de 50.000 efectivos estadounidenses permanecen desplegados en distintos puntos de Medio Oriente y aseguró que continúan “vigilantes, letales y preparados” para responder a cualquier escenario derivado del conflicto.