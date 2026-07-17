Ministro Arrau afirma que carabinero herido a bala en Valdivia permanece en estado “muy crítico”

El cabo primero Marco Javier Cosme Barquero, funcionario del GOPE de La Araucanía que resultó gravemente herido durante el operativo para capturar al prófugo Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, continúa internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia, sin presentar cambios favorables en su condición clínica, confirmó este jueves el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

El uniformado integraba el equipo policial que se trasladó desde La Araucanía hasta la Región de Los Ríos para detener a Cancino, quien permanecía prófugo desde hace cerca de cinco años por su presunta participación en el homicidio del cabo Eugenio Naín, ocurrido en Metrenco en 2020.

Durante el procedimiento, el imputado abrió fuego contra los funcionarios, dejando a Cosme Barquero con una grave herida de bala en el rostro.

“ Sigue en un estado muy crítico, según nos comentaban los médicos , así que hay que dar espacio a su familia que está acompañándolo. Han llegado algunos familiares más para apoyar a su señora, a su madre. Están ahí muy acompañados por la institución de Carabineros, así que efectivamente es una situación crítica”, señaló Arrau tras visitar al funcionario y reunirse con sus familiares.

Imputado fue estabilizado

En paralelo, el ministro informó que Carlos Esteban Cancino Tapia evolucionó favorablemente tras resultar herido durante el enfrentamiento con Carabineros.

El imputado recibió dos impactos balísticos, uno en la rodilla y otro en la zona cervical, lesiones que inicialmente lo mantuvieron con riesgo vital.

Sin embargo, durante esta jornada fue estabilizado, ya no permanece intubado y se encuentra consciente, lo que permitió que el Juzgado de Garantía de Temuco le notificara formalmente la orden de detención pendiente en su contra.

“Ya no está intubado, él ya puede hablar, se le intimó la orden de detención, así que está en conciencia y, por lo que sabemos, incluso ha recibido visitas”, indicó Arrau.

La autoridad agregó que el Ministerio de Seguridad presentará una querella por el ataque a los funcionarios policiales y que, desde el punto de vista médico, no existirían impedimentos para que Cancino sea formalizado eventualmente este viernes.

Enfrentará causas en Los Ríos y La Araucanía

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, el imputado deberá enfrentar primero una audiencia de formalización en la Región de Los Ríos por el ataque armado que dejó gravemente herido al cabo del GOPE durante el procedimiento de captura.

Posteriormente, una vez concluida esa etapa procesal, debería ser trasladado a La Araucanía para responder por la causa que lo mantenía prófugo desde 2020, correspondiente al homicidio del cabo Eugenio Naín, delito por el cual era intensamente buscado por las policías.

La decisión definitiva sobre la fecha de la formalización dependerá del Ministerio Público.