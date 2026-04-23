En la U presionan a los árbitros antes del Clásico Universitario: “Han errado mucho; ojalá su objetividad sea pareja”

La relación entre la Universidad de Chile y el arbitraje nacional está dañada. Los azules se han quejado de los jueces en diversas oportunidades durante esta temporada e, incluso, recordaron esta semana que el juez designado para su duelo con Universidad Católica de este sábado, Diego Flores fue quién les anuló el gol de Charles Aránguiz ante Palestino por una mano de Matías Zaldivia en una jugada anterior.

Por lo mismo, Gabriel Castellón no se guardó nada cuando le preguntaron por los silbantes en la rueda de prensa realizada en el Centro Deportivo Azul. “Sí, lamentablemente han errado mucho a la hora de tomar decisiones, creo que tratan de ser objetivos, pero son muy distintos los criterios que han mostrado”, lanzó el arquero estudiantil.

Pero sus dichos no quedaron ahí. El nacido en Valparaíso continuó con su crítica y enfatizó que “para nosotros idealmente es que se hable siempre de fútbol, que no se hable de las polémicas o si los árbitros aciertan o no, pero nos queda como jugadores que traten que su objetividad sea pareja para todos, no para unos equipos sí y otros no, ni dependiendo del partido que se está jugando, sino que sea siempre el mismo criterio”.

Para cerrar el tema, el dueño del arco laico aseveró que “nosotros nos enfocamos en el partido, en lo que tenemos que mejorar futbolísticamente, y creo que de los árbitros se ha hablado mucho, quedan a la vista como son sus criterios”.

Vargas y Aránguiz no estarán presentes ante Everton. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La vuelta de Aránguiz

Otra de las preocupaciones de Universidad de Chile es la salud de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Ambos se encuentran saliendo de dolencias musculares y buscan volver a la titularidad en el Clásico Universitario.

“Están haciendo todo lo posible para poder estar a disposición, hemos visto cómo están tratando de mejorar. Lamentablemente, las molestias que han tenido se tienen que ir viendo día a día. Son los encargados del área física y el área médica los que tienen que ir tomando las decisiones, porque va a depender de cómo se vayan sintiendo. Siempre va a ser bueno contar con ellos, porque son grandes jugadores”, detalló Castellón.

Sobre los cruzados, el formado por Santiago Wanderers dijo que “es un equipo duro, fue a ganar a Brasil, el otro día perdió. Tiene jugadores que son determinantes y es un equipo que mete mucha intensidad. Los balones detenidos siempre van a marcar la diferencia en los partidos y hay que trabajarlos como si fuera la última jugada del partido. Creo que en eso tenemos que seguir apretando los dientes para que después en los partidos no nos pase”.

Castellón también habló del presente futbolístico de los azules. “El grupo siempre está con la disposición de querer mejorar. Sabemos lo duro que fue la derrota en Chillán y también que el partido del fin de semana no fue malo, sino correcto. Obviamente, sabemos que nos está faltando marcar la diferencia en los partidos”, se explayó.

Y concluyó que “estamos llegando, estamos haciendo daño, pero lamentablemente no se está concretando con goles. Creo que estamos trabajando en eso, en afinar esos detalles y poder tirar los partidos a favor de nosotros”, señaló.

Mira las declaraciones de Gabriel Castellón: