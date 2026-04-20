La suerte de Evópoli y la FRVS ya está echada: Tricel deliberó sobre la eventual disolución de partidos políticos

El viernes de la semana pasada, el exministro Juan José Ossa llegó hasta el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para alegar ante el pleno de ministros con un solo propósito: convencerlos de acoger la reclamación de Evópoli y así evitar la disolución del partido.

La vista de la causa partió a las 15.00 horas y Ossa alegó durante 10 minutos. Como contraparte, representando al Servel, lo hizo el abogado Sebastián Schmitt.

Tal como ya había sido expuesto en el escrito de reclamación, Ossa expuso ante el pleno -integrado por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Omar Astudillo, Gabriel Ascencio y la ministra Adelita Ravanales- que la ley dejó un vacío respecto a cómo contabilizar los parlamentarios que se requieren para subsistir en caso de no alcanzar el umbral del 5% de los votos en la última elección.

El abogado Juan José Ossa. MARIO TELLEZ

Uno de los puntos de Evópoli es que si se considera a los senadores que salieron electos en cupos de Evópoli hace cuatro años atrás -como Luciano Cruz-Coke y Sebastián Keitel- cumplen el requisito y por lo tanto no pueden ser disueltos. Para eso en el escrito de reclamación se citan dichos del expresidente del Servel, Andrés Tagle que, a juicio de la colectividad, se les da la razón.

Ese mismo viernes también se desarrollaron los alegatos de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que preside Flavia Torrealba. Por parte de esta colectividad, alegó el abogado Ciro Colombara, quien también lo hizo por 10 minutos.

Ambas reclamaciones, ese mismo viernes, quedaron en estado de acuerdo . Eso significa que el pleno ya deliberó -acogiendo o rechazando los recursos- y ahora solo falta que el ministro redactor despache la sentencia y sea notificada a las partes.

Ciro Colombara. MARIO TELLEZ

De todos los partidos disueltos por no haber logrado los requisitos de subsistencia en la última elección, solo tres optaron por apelar a la decisión del Servel y ventilar sus casos en el Tricel.

Además de Evópoli y la FRVS, también lo hizo el Partido Radical (PR). Sin embargo, de los tres, los radicales fueron los únicos que no tuvieron la vista de su requerimiento el viernes pasado.

La razón apunta a que el PR activó una estrategia más compleja. Junto con reclamar ante el Tricel en contra de la disolución del partido, luego de eso, acudieron al Tribunal Constitucional (TC) con un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Ese recurso, que fue admitido a trámite y declarado admisible, deberá resolverse primero antes de saber el destino del partido en el Tricel. La razón apunta a que en la inaplicabilidad los radicales pidieron la suspensión de su gestión pendiente, es decir, de la reclamación ante el Tricel mientras no se resuelva el recurso en el TC.

Por esta razón la causa de los radicales en el Tricel, que es promovida por el abogado Andrés Sepúlveda, quedó congelada desde el 8 de abril luego de que así lo decidiera, de forma unánime, la Primera Sala del TC integrada por las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez y Alejandra Precht y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery.