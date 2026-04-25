Guterres celebra la extensión del alto el fuego en Líbano y “espera” que contribuya a una “paz duradera”

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, aplaudió este viernes la extensión del alto al fuego acordado la semana pasada entre Líbano e Israel y además pidió el cese de ataques a todas las partes involucradas, junto con el repliegue completo del Ejército israelí de territorio libanés y el desarme del partido-milicia chií Hezbolá.

De acuerdo a un comunicado remitido a los medios por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres manifestó su “satisfacción” por la prórroga de tres semanas de la tregua alcanzada “para permitir el diálogo” entre los dos países y además “espera” que el acuerdo contribuya a alcanzar una “paz duradera e integral” en la región.

De la misma forma, el responsable de la ONU elogió el papel desempeñado por el Gobierno de Estados Unidos para facilitar el convenio y reafirmó el apoyo del organismo a “todos los esfuerzos” dirigidos a terminar con las hostilidades y “aliviar el sufrimiento” de las comunidades a ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano, la denominada Línea Azul.

I welcome the announcement of a three-week extension to the cessation of hostilities arrangement to enable dialogue between Lebanon & Israel, and commend the role of the US in facilitating the extension.



Everyone must fully respect the cessation of hostilities, cease any further… — António Guterres (@antonioguterres) April 24, 2026

El dirigente portugués también emplazó a “todos” los actores a respetar “plenamente” el alto al fuego, “cesar cualquier nuevo ataque” y cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

En particular, exhortó a Israel el retirar “completamente” sus fuerzas desplegadas en territorio libanés, “en pleno respeto a la soberanía e integridad” del país vecino .

Asimismo, pidió a Hezbolá y “otros actores no estatales” que “acaten las decisiones del Gobierno de Líbano de extender su autoridad a todo su territorio y promover el control exclusivo de las armas por parte del Estado”.

Cabe consignar que, durante esta misma jornada, al menos dos personas murieron por un nuevo ataque en el sur de Líbano perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las que afirman que su objetivo era infraestructura de Hezbolá.

A causa de la ofensiva israelí, lanzada el pasado 2 de marzo, ya han fallecido cerca de 2.500 personas, como informaron autoridades libanesas.