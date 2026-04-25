Colombara consigue en el Tricel que la FRVS no se disuelva

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) seguirá existiendo. Esto gracias a que la colectividad, que preside Flavia Torrealba, fue notificado de un fallo que le dio la razón a la formación política.

El partido fue representado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por el abogado Ciro Colombara. El profesional, con experiencia litigando ante la justicia electoral, expuso que la Ley de Partidos sí considera en el conteo de parlamentarios, a los que fueron electos en las elecciones de hace cuatro años atrás.