Colombara consigue en el Tricel que la FRVS no se disuelva
El abogado que representó al partido que preside Flavia Torrealba, logró que la tienda pueda seguir existiendo. La máxima instancia de la justicia electoral determinó que la colectividad cumple con el requisito de tener al menos cuatro parlamentarios.
La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) seguirá existiendo. Esto gracias a que la colectividad, que preside Flavia Torrealba, fue notificado de un fallo que le dio la razón a la formación política.
El partido fue representado ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por el abogado Ciro Colombara. El profesional, con experiencia litigando ante la justicia electoral, expuso que la Ley de Partidos sí considera en el conteo de parlamentarios, a los que fueron electos en las elecciones de hace cuatro años atrás.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.