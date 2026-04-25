Rodríguez y Petro defienden la “necesidad de unión y de integración” entre Venezuela y Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, comenzaron este viernes la paulatina profundización de las relaciones bilaterales entre sus países con un encuentro en la capital de Venezuela.

En la cita, enfatizaron la “profunda necesidad de unión y de integración de (sus) pueblos” en pro de una “hermandad” más robusta entre Bogotá y Caracas .

En concreto, los dirigentes abordaron siete áreas de trabajo conjunto, que definieron como “muy importantes” para ambas partes. Entre ellas “asuntos fronterizos, migratorios, consulares, educación y cultura, comercio, industria y turismo, asuntos ambientales y de salud, y también asuntos de seguridad y defensa”, según explicaron en una aparición conjunta al término del encuentro.

“Es una obligación la unidad de nuestros pueblos para ser libres y (...) es una necesidad ser fuertes para ser respetados. Hemos trabajado intensamente cómo establecer y abonar ese camino de la unidad”, afirmó Rodríguez durante su turno de palabra.

Presidenta (E) Delcy Rodríguez destaca las siete áreas de trabajo de la Comisión de Vecindad colombo-venezolana para profundizar la unidad bilateral



La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio una cálida bienvenida al mandatario… pic.twitter.com/zIlq5yqrHJ — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) April 25, 2026

La mandataria venezolana además hizo hincapié en la “construcción paulatina de relaciones comerciales” bilaterales desde la llegada de Petro a la Presidencia, tras un período en el que el comercio binacional “cayó a unos niveles muy bajos” fruto de las “decisiones irracionales del Gobierno de Colombia de entonces”.

Asimismo, reveló que se concretó “un abordaje muy serio y muy completo de lo que debe ser el combate a bandas criminales”. Una cuestión “crucial” de la que surgieron diversas propuestas de “planes militares”, así como “el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia”.

“Son mecanismos que deben entrar en vigencia inmediata, que sepan los grupos del narcotráfico, grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos” , agregó Rodríguez.

Por su parte, Petro se enfocó en las ideas de integración y unidad, fantaseando incluso con la idea de “confederación”, siguiendo la línea de la “Gran Colombia” propuesta por Simón Bolívar.

“ Nos podría llevar a ser una de las naciones más fuertes del mundo, más poderosas, una nación diversa, plural, respetando las autonomías de cada cual , su propia historia y la historia común, que ha sido mucho. Un poder en el mundo que es el ser el corazón del mundo”, argumentó.

Lanzar una ofensiva general contra las mafias que controlan la frontera. Integrar energéticamente a Colombia y Venezuela en los modos nuevos de energía. Garantizar la nutrición del pueblo colombiano y venezolano.



El peor error ha sido cerrar la frontera Colombo/venezolana, el… pic.twitter.com/OqpTBSeGT7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 24, 2026

Asimismo, el jefe de Estado colombiano coincidió con su par venezolana al señalar que, en el camino hacia esa unidad, resulta fundamental “liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales (...) de tal manera que la frontera sólo sea para el pueblo, pueblo colombiano, pueblo venezolano”.

A su juicio, dicho proceso debe contar tanto con acción social, como con acción militar y policial para que puedan “restablecerse los caminos concretos de la integración entre dos naciones”.

Junto con lo anterior, los mandatarios conversaron también sobre la interconexión eléctrica, la reanimación del turismo y el trazado de planes socioeconómicos sobre los que construir una “hermandad” que los mantenga alejados de “luchas, conflictos y guerras”.

“Las culturas de un mismo pueblo deben ser hermanas realmente y la hermandad humana debe comenzar en el corazón del mundo”, sentenció Petro en referencia a Colombia y Venezuela.