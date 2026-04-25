SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rodríguez y Petro defienden la “necesidad de unión y de integración” entre Venezuela y Colombia

    En una reunión en Caracas, los mandatarios abordaron siete áreas de trabajo conjunto que definieron como “muy importantes” para ambos países, entre las que se cuentan asuntos fronterizos, migratorios, consulares y de comercio.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro PRESIDENCIA DE COLOMBIA

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, comenzaron este viernes la paulatina profundización de las relaciones bilaterales entre sus países con un encuentro en la capital de Venezuela.

    En la cita, enfatizaron la “profunda necesidad de unión y de integración de (sus) pueblos” en pro de una “hermandad” más robusta entre Bogotá y Caracas.

    En concreto, los dirigentes abordaron siete áreas de trabajo conjunto, que definieron como “muy importantes” para ambas partes. Entre ellas “asuntos fronterizos, migratorios, consulares, educación y cultura, comercio, industria y turismo, asuntos ambientales y de salud, y también asuntos de seguridad y defensa”, según explicaron en una aparición conjunta al término del encuentro.

    “Es una obligación la unidad de nuestros pueblos para ser libres y (...) es una necesidad ser fuertes para ser respetados. Hemos trabajado intensamente cómo establecer y abonar ese camino de la unidad”, afirmó Rodríguez durante su turno de palabra.

    La mandataria venezolana además hizo hincapié en la “construcción paulatina de relaciones comerciales” bilaterales desde la llegada de Petro a la Presidencia, tras un período en el que el comercio binacional “cayó a unos niveles muy bajos” fruto de las “decisiones irracionales del Gobierno de Colombia de entonces”.

    Asimismo, reveló que se concretó “un abordaje muy serio y muy completo de lo que debe ser el combate a bandas criminales”. Una cuestión “crucial” de la que surgieron diversas propuestas de “planes militares”, así como “el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia”.

    “Son mecanismos que deben entrar en vigencia inmediata, que sepan los grupos del narcotráfico, grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos”, agregó Rodríguez.

    Por su parte, Petro se enfocó en las ideas de integración y unidad, fantaseando incluso con la idea de “confederación”, siguiendo la línea de la “Gran Colombia” propuesta por Simón Bolívar.

    Nos podría llevar a ser una de las naciones más fuertes del mundo, más poderosas, una nación diversa, plural, respetando las autonomías de cada cual, su propia historia y la historia común, que ha sido mucho. Un poder en el mundo que es el ser el corazón del mundo”, argumentó.

    Asimismo, el jefe de Estado colombiano coincidió con su par venezolana al señalar que, en el camino hacia esa unidad, resulta fundamental “liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales (...) de tal manera que la frontera sólo sea para el pueblo, pueblo colombiano, pueblo venezolano”.

    A su juicio, dicho proceso debe contar tanto con acción social, como con acción militar y policial para que puedan “restablecerse los caminos concretos de la integración entre dos naciones”.

    Junto con lo anterior, los mandatarios conversaron también sobre la interconexión eléctrica, la reanimación del turismo y el trazado de planes socioeconómicos sobre los que construir una “hermandad” que los mantenga alejados de “luchas, conflictos y guerras”.

    “Las culturas de un mismo pueblo deben ser hermanas realmente y la hermandad humana debe comenzar en el corazón del mundo”, sentenció Petro en referencia a Colombia y Venezuela.

    Más sobre:Gustavo PetroDelcy RodríguezColombiaVenezuelaCaracasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guterres celebra la extensión del alto el fuego en Líbano y “espera” que contribuya a una “paz duradera”

    Colombara consigue en el Tricel que la FRVS no se disuelva

    Mueren al menos 12 palestinos en ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    Justicia de Argentina confirma la incautación de los bienes de Cristina Fernández por el caso Vialidad

    Juan José Ossa triunfa en el Tricel y logra revocar la disolución de Evópoli

    Balacera cerca de colegio deja un fallecido y otro herido grave al interior de un vehículo en Pedro Aguirre Cerda

    Lo más leído

    1.
    Justicia de Argentina confirma la incautación de los bienes de Cristina Fernández por el caso Vialidad

    Justicia de Argentina confirma la incautación de los bienes de Cristina Fernández por el caso Vialidad

    2.
    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    3.
    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    4.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    5.
    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Colombara consigue en el Tricel que la FRVS no se disuelva
    Chile

    Colombara consigue en el Tricel que la FRVS no se disuelva

    Juan José Ossa triunfa en el Tricel y logra revocar la disolución de Evópoli

    Balacera cerca de colegio deja un fallecido y otro herido grave al interior de un vehículo en Pedro Aguirre Cerda

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global
    Negocios

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad
    Tendencias

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”
    El Deportivo

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”

    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns
    Cultura y entretención

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns

    Bank of America, Duoc UC y MAVI UC presentan el resultado de la restauración del mural “La Debutante” de Roberto Matta

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Rodríguez y Petro defienden la “necesidad de unión y de integración” entre Venezuela y Colombia
    Mundo

    Rodríguez y Petro defienden la “necesidad de unión y de integración” entre Venezuela y Colombia

    Guterres celebra la extensión del alto el fuego en Líbano y “espera” que contribuya a una “paz duradera”

    Mueren al menos 12 palestinos en ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido
    Paula

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad