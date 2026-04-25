Mueren al menos 12 palestinos en ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Al menos 12 palestinos murieron, incluidos seis miembros de las fuerzas de seguridad gazatíes, y varios más resultaron heridos este viernes, a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza.

Esto, a pesar del alto al fuego que se encuentra en vigor en el enclave desde octubre de 2025, tras el acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), aplicando la propuesta de paz de Estados Unidos.

Entre las ofensivas se cuenta un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un vehículo de la Policía en la zona de Mauasi, cerca de la sureña ciudad de Jan Yunis. Este dejó al menos ocho víctimas fatales y varios lesionados, según indicó el Hospital Nasser de la misma localidad.

📍Israeli strike on a police vehicle in Khan Younis, southern Gaza Strip, killed at least seven people, including two officers, two police assistants, and three civilians



● In another attack, two Palestinian officers were killed when an Israeli strike hit a police patrol near… pic.twitter.com/uQyHUo3Lno — Anadolu English (@anadoluagency) April 24, 2026

Por su parte, el Ministerio del Interior gazatí, controlado por Hamas, confirmó la muerte de siete personas en dicho ataque, cuatro de ellas miembros de las fuerzas de seguridad y el resto civiles.

El Ejército israelí además atacó una vivienda familiar situada junto al Hospital Kamal Aduán, en Beit Lahia -al norte del enclave palestino-, matando al menos a tres personas, según consignó el diario Filastin.

El mismo medio dio a conocer el fallecimiento de dos hombres, también pertenecientes a las fuerzas de seguridad gazatíes, en un atentado con drones que fue efectuado horas antes por las tropas israelíes contra varios grupos de habitantes del barrio de Sheij Raduán, en ciudad de Gaza.

Hamas emitió un comunicado condenando estos bombardeos, que calificó de “bárbaros” y consideró como “un crimen de guerra en toda regla”.

De la misma forma, el grupo palestino aseguró que la escalada de ataques en la Franja de Gaza por parte del Ejecutivo israelí “ representa un claro fracaso del papel de los mediadores, garantes y la comunidad internacional para frenar la brutal maquinaria de muerte sionista , y una inacción injustificada en el cumplimiento de sus responsabilidades para detener los crímenes que se siguen cometiendo contra nuestro pueblo”.

Ante ello, reiteró su “exigencia” a la comunidad internacional, y a “todos” los Estados y actores implicados, de adoptar “medidas inmediatas” para proteger a los palestinos “de los asesinatos diarios que sufre a manos del Ejército” de Israel.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial- se han documentado 72.568 muertos y 172.338 heridos en Gaza, si bien las autoridades locales sostienen que aún hay cadáveres bajo los escombros y en zonas a las que no hay acceso.